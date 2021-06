Adeus terra digital. Na verdade, a transição para o novo padrão DVB-T2 começará em breve. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Há mais de um ano, o vírus Corona entrou em nossas vidas de forma agressiva, e com ele repercussões negativas em termos de aparência. Barato de relações pessoais. Do distanciamento social ao uso de máscaras, existem vários cuidados que somos constantemente solicitados a tomar em consideração. Um momento histórico particularmente complexo, que tem levado ao uso cada vez mais difundido de vários Dispositivos de tecnologiacomo smartphones e computadores, permitindo-nos manter contato com amigos e parentes mesmo que estejam longe.

Uma nova forma de comunicar e receber informações, que parece estar sujeita a mais mudanças num futuro próximo. Há um exemplo claro a televisão, uma ferramenta de comunicação por excelência, hoje encontrada em quase todas as residências. Sobre este aparelho, aliás, lembre-se que já A transição gradual para a nova terra digital começou, com moradores de algumas áreas que tiveram que ajustar os canais. Além disso, a operação visava substituir o antigo terreno digital por O novo padrão DVB-T2. Notícias sem dúvida importantes, com muitas novidades.

TV, a revolução está acontecendo: a transição para DVB-T2 começa em setembro

Dar setembro A transição para o novo DVB-T2 começará. É um processo Expira em 20 de junho de 2022, a data em que a visualização dos canais só será possível com uma TV ou decodificador que possa decodificar o novo padrão. Conforme mencionado anteriormente, a transição para a nova tecnologia começará em 1º de setembro. Na verdade, a partir desta data, ainda será possível assistir aos canais tradicionais.

Por outro lado, pessoas com maior precisão já contarão com o novo padrão. Para receber o novo sinal, será necessário ter um sinal televisão capaz de obtê-lo. Alternativamente, você pode usar um arquivo Decodificador externo Capaz de decodificar o novo padrão DVB-T2.

Para atender às necessidades de quem terá que trocar de aparelho de televisão, o estado decidiu fazer Bônus de TVGraças a ele, você pode obter uma contribuição 50 euros Para comprar uma TV ou decodificador compatível, na verdade. Uma medida dirigida a todas as famílias com ISEE inferior a 20 mil euros, permitindo-lhes obter um desconto no preço da própria TV.