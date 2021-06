Silent Hill, os jogadores são realmente tão viciados que querem um novo capítulo a qualquer custo? – Multiplayer.it

Mas nós realmente queremos outro a colina silenciosa A qualquer preço? se não equipamento de metal? Os jogadores costumam agir como deuses poleiro, que se contentavam com cadáveres apodrecendo para que pudessem retornar aos sonhos nos mundos que tanto amavam em sua juventude. O problema que eles parecem nunca pensar é que alguns videogames foram e ainda são obras-primas porque têm certos autores por trás deles. Quando falamos sobre Silent Hill e Metal Gear, estamos falando sobre os trabalhos pessoais de Keiichirō Toyama e Hideo Kojima. Silent Hill teve a sorte de ter um segundo capítulo particularmente inspirador, mas desde então, além dos arcos Sam Barlow (que também é o autor), a série acumulou títulos discretos ou medíocres.

Engrenagem de metal é Hideo Kojima. Estamos realmente animados para ver um novo capítulo escrito por outra pessoa? Não estamos a falar de nenhum atirador com uma trama intercambiável que pode ser confiada à primeira pessoa a passar porque o que importa são apenas as reações dos tiros nos corpos dos inimigos. Não é assim que funciona, e a indústria já deveria ter entendido.

Com isso, não estamos dizendo que o novo Silent Hill ou Metal Gear não seja possível, mas apenas que eles tenham a coragem de desistir de Silent Hill ou Metal Gear, enquanto fãs, uma das maiores epidemias de nosso tempo. Parece que eles só querem isso. Não nomeamos as duas séries ao acaso, já que Hideo Kojima está trabalhando em Silent Hill (s) há um tempo e produziu a demonstração PT, uma pequena obra-prima de um minuto que mostra como Silent Hill completamente novo pode funcionar . A traição forma os capítulos anteriores.

Você não pode editar uma obra de seu autor, mas certamente pode reinterpretá-la, talvez da maneira mais pessoal possível. Para fazer isso, no entanto, você precisa de um personagem forte, como o de Kojima, que francamente conseguiu várias vezes trair sua própria corrente (pense em como Metal Gear Solid 2 se apresentou como um tapa no Metal Gear Solid ou como você inverteu o Metal Gear Solid V).: The Phantom Pain efetivamente toda a série, começando com a ilusão de sua incompletude).

Então, nós realmente queremos um novo Silent Hill ou um novo Metal Gear a qualquer custo? Até o grau de felicidade se for confiada a Hassan Kahraman a primeira a passar? Talvez haja uma certa corrente, caso acabem nas mãos de alguém que nunca sabe como manejá-los bem, é melhor ficar com uma palavra morta.