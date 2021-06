“Se a Covid voltar, não é culpa dos italianos”

“Se o vírus voltar, não será responsabilidade dos italianos”. O professor Andrea Crisanti se expressa desta forma enquanto toda a Itália, na entrada do Vale de Aosta, se prepara para se tornar uma região caiada. “Acho que precisamos distinguir entre o que as pessoas estão dizendo e o que é permitido. Se a mensagem for ‘área branca em toda a Itália’, você não pode dizer às pessoas para ‘tomarem cuidado’. Se o vírus voltar no outono, venceu ”, disse Crisanti a Otto e mezzo. Vai depender do comportamento dos italianos, mas das medidas que o governo vai implementar para combater a epidemia: rastreamento, sequenciamento, controle de fronteira. “Os italianos receberam a Zona Branca após 14 meses de sofrimento, e não se pode dizer que eles ‘tenham cuidado’. A batalha está acontecendo no nível político e organizacional. Estamos prontos? Acho que não estamos lá. Se há uma vontade: “Vai haver uma volta. Espero. O vírus não depende da ação das autoridades políticas e sanitárias”, acrescenta.





Agora as luzes estão na variável delta. “A situação preocupa seriamente o governo britânico, por isso não deve nos deixar indiferentes. Pela primeira vez temos uma variante que escapa da primeira vacinação, só estamos protegidos com a segunda vacinação. A alternativa atinge principalmente pessoas que ainda não foram. vacinado …, com uma alternativa tão agressiva se nenhum deles for vacinado mais cedo ou mais tarde ficar infectado.