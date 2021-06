Nightfall, um trailer com data de lançamento para esta sequência feito pelos fãs – Nerd4.life

Dark Souls: anoitecer É um projeto muito divertido. Começando com a obra-prima do programa, alguns fãs decidiram criar um seguidor real que, com sorte, expandiria o mundo de Miyazaki em direções que os criadores originais não esperavam. através do arquivo Trailer de um filme A equipe anunciou a data de lançamento do jogo: 21 de dezembro de 2021, exatamente um ano antes do Elden Ring.

Com Dark Souls: Nightfall, a equipe de desenvolvimento pretende obter conhecimento E do estilo de trabalho do Software, para dar a muitos fãs algo novo para jogar e testar a si mesmos após muitos anos de hiato. Do software, de fato, primeiro com Sekiro, depois com Elden Ring, parece que ele abandonou a série, a fim de desenvolver almas de novas maneiras e em novas direções.

Por isso, os fãs vêm desenvolvendo seus seguidores, com novos inimigos, novas mecânicas de jogo e uma nova história. O trabalho da equipe de desenvolvimento quer tentar não perder a equipe original, restaurar seu estilo e expandir para incluir Novos mapas E apresentar novos desafios que devem ser enfrentados com novas armas.

Além disso, Dark Souls: Nightfall é lançado no final de dezembro, e será uma excelente academia considerando Elden Ring, o novo jogo oficial da From Software, que promete revolucionar a fórmula que o estúdio japonês criou há vários anos e criar um jogo mais livre e expansivo e atratividade.