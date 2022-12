Fim da InSight, em Marte

baixar jogador

Após quatro anos coletando dados para descobrir as características do interior marciano, a sonda entendimento A NASA está fora do mercado e é improvável que retorne à Terra. Como esperado, as areias moles marcianas ao longo dos anos cobriram os painéis solares que alimentam as baterias do rover e, portanto, não podem ter energia elétrica suficiente para alimentar seus próprios sistemas.

A InSight enviou alguns dados uma última vez em 15 de dezembro, mas não respondeu a duas tentativas subsequentes da NASA de entrar em contato. Assim, os responsáveis ​​pela missão na quarta-feira eu terminei É muito improvável que eles continuem a ouvir falar do InSight, que fará companhia a outros robôs enviados por Marte ao longo do tempo. E quem já completou suas tarefas.

Estou chegando ao fim aqui, devido ao acúmulo de poeira nos painéis solares, dificultando a geração de energia. Muitas vezes as pessoas perguntam: Não tenho como me livrar da poeira (esfregão, soprador, etc.)? É uma pergunta justa, e a resposta curta é: (🧵) pic.twitter.com/fbFjj4AXf3 – NASA InSight (@NASAInSight) 10 de novembro de 2022

Desde novembro de 2018, o InSight provou ser inestimável na coleta de dados sobre as características geológicas de Marte, descobrindo terremotos ocorrem no planeta. Aqui na Terra, a maioria dos eventos sísmicos é causada pelo movimento de “placas”, as grandes porções da crosta terrestre que estão em constante movimento, afastando-se e colidindo umas com as outras, com movimentos causados ​​em parte pelo aumento da nossa temperatura interna. . planeta. Marte é mais frio e menos turbulento: segundo os pesquisadores, os terremotos marcianos são causados ​​por grandes mudanças de temperatura na superfície do planeta, que levam à expansão e contração das rochas; Algo semelhante já foi descoberto no passado na Lua, embora em escala diferente.

Usando seu próprio sismógrafo e outras ferramentas, o InSight também permitiu a descoberta O terremoto causado pelo impacto de um meteoro Seu diâmetro é de cerca de dez metros, o que teria caído na superfície de Marte a uma distância de cerca de 3 mil quilômetros da sonda. Em maio, o robô mediu um terremoto de magnitude 4,7, o terremoto mais poderoso já detectado durante a missão.

As ondas sísmicas têm a capacidade de viajar milhares de quilômetros e mudam à medida que passam por camadas de rocha de diferentes densidades. Portanto, estudá-los nos permite entender mais sobre as propriedades de Marte e sua estrutura interna. Graças aos dados coletados pelo InSight, os pesquisadores agora acreditam que a crosta marciana tem uma espessura média de 30 quilômetros, menos do que o inicialmente esperado. Eles também consideram que núcleo Marte é líquido, tem um diâmetro de 1.800 quilômetros e é relativamente fino, condição que parece indicar a presença de outros elementos além do ferro.

Ao conhecer as características internas de Marte, as equipes de pesquisa podem fazer estimativas mais precisas da rapidez com que o planeta está perdendo calor em seus arredores. Com base nesses cálculos, podem ser feitas estimativas da temperatura da superfície de Marte milhões de anos atrás, para entender se era realmente tão habitável quanto muitos pesquisadores supuseram.

Durante sua missão, a InSight também usaria uma ferramenta para perfurar o solo marciano a uma profundidade de 5 metros. A sonda deveria medir a temperatura central do planeta e fornecer mais dados sobre o interior marciano, mas o instrumento não conseguiu atravessar as primeiras camadas de solo, que eram mais duras do que o esperado na área.

No geral, a missão InSight ainda foi um sucesso: as estimativas tipicamente conservadoras da NASA exigiam uma vida útil de dois anos para o módulo de pouso, que, em vez disso, provou ser capaz de operar por muito mais tempo. O acúmulo gradual de areia nos painéis solares foi previsto e considerado como um dos fatores determinantes da duração da missão. Somente no caso de uma tempestade de vento improvável, o suficiente para remover um pouco de areia dos painéis solares, o InSight pode ativar seus sistemas novamente e se comunicar com a Terra, explicou um dos gerentes da missão.

Em Marte, eles permanecem ativos perseverança E a curiosidadeAo contrário do InSight, dois robôs da NASA podem se mover no solo marciano para explorá-lo. Perseverance começou recentemente a coletar algumas amostras que serão recuperadas por outra missão espacial no futuro, com o objetivo de trazê-las de volta à Terra para análise.