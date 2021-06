Aqui estão os novos jogos grátis para junho no PC, Xbox e Android

Depois de revelar a nova linha de e monitor de TV projetado para Xbox Series X / S.A Microsoft está anunciando a nova rodada de videogames que fará parte do catálogo do Xbox Game Pass até o final de junho.

Os assinantes do Xbox Game Pass podem baixar o jogo competitivo a partir de hoje (ou acessá-lo diretamente dos servidores xCloud) vermes rugem E prepare-se para entrar em sua biblioteca de jogos digitais para títulos como Need for Speed ​​Hot Pursuit RemasterizadoE a Ferro HaveristaE a Broadyea e Limbo.

Sem mais delongas, aqui está a lista completa de videogames que estão prestes a entrar no catálogo de títulos disponíveis “gratuitamente” para assinantes do Xbox Game Pass no PC com Windows 10, Xbox One, Xbox Series X / S e Game Pass Ultimate. , no xCloud para sistemas móveis:

23 giugno – Worms Rumble (nuvem, Xbox e PC)

24 Giugno – Colheita de Ferro (PC)

24 giugno – Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox e PC)

24 de junho – Prodeus (visualização do jogo) (PC)

1 luglio – Banjo-Kazooie: porcas e parafusos (nuvem)

1 luglio – Bug Fables: The Everlasting Sapling (nuvem, Xbox e PC)

1 luglio – Gang Beasts (Cloud, Xbox e PC)

1 luglio – Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Xbox e PC)

1 ° de julho – Limbo (nuvem, Xbox e PC)

Na função de atualização contínua para visualizar o conteúdo para assinatura, Redmond House confirma que de 30 de junho Esses títulos não estarão acessíveis através do Xbox Game Pass: Veremos esses títulos saindo do Xbox Game Pass: Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Xbox e PC), Marvel vs. Capcom: Infinite (nuvem, Xbox, PC), Mistover (PC), Monster Hunter World (nuvem, Xbox), Out of the Park Baseball 21 (PC), Outer Wilds (nuvem, Xbox), Soulcalibur VI (Xbox), The Messenger (nuvem, Xbox e PC).