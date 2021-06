Cyberpunk 2077 não terá políticas de reembolso estendidas da Xbox Game Store – Nerd4.life

Após o lançamento desastroso em dezembro passado, a Microsoft e a Sony começaram a procurar uma cobertura para tentar encontrar seus usuários queimados. Filme Cyberpunk 2077. Enquanto a Sony decidiu remover completamente o jogo da PS Store, a Microsoft escolheu um caminho mais suave e montou um conjunto completo de diretrizes estendidas para o jogo. reembolso do jogo. No entanto, esta transação especial irá expirar no dia seguinte 7 de julho de 2021: Cyberpunk 2077 reverterá para as políticas padrão da Xbox Game Store daquele dia em diante.

Os dois gigantes estão se movendo em paralelo, e se, por um lado, a Sony integra a versão PS4 do Cyberpunk 2077 na PS Store novamente, por outro lado a Microsoft decidiu descontinuar suas políticas de reembolso estendidas.

O CD Projekt RED continua a trabalhar arduamente para melhorar a experiência do Cyberpunk 2077 no Xbox, graças aos muitos Atualizações Publicado “, disse a Microsoft em Página dedicada de reembolso de jogos. “Graças a essas atualizações, a Microsoft retornará às políticas de reembolso padrão para a edição digital do Cyberpunk 2077 a partir de 6 de julho de 2021, para compras novas e antigas.”



As atualizações do Cyberpunk 2077 para Microsoft e Sony trouxeram a situação de volta ao normal

A política de reembolso padrão da Microsoft afirma que a gigante de Redmond Confira Antes de haver condições para o reembolso da compra ou não, ele não devolve o dinheiro automaticamente, sem perguntas. para este é o endereço Você encontrará todos os detalhes.