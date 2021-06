CliffB, criador de Gears of War, está trabalhando em um novo IP, mas não é um videogame – Nerd4.life

Cliff Bleszinski, também conhecido como Cliff BEle anunciou que estava trabalhando em um deles Novo IP Com Alex de Campy e Sandy Jarrell. CliffyB é mais conhecido como o criador da saga Gears of War, atualmente nas mãos da Coalizão. Este novo projeto, no entanto, Não é um videogame.

Embora o tweet oficial de CliffyB não diga isso explicitamente, podemos ver que os dois colaboradores acima são um escritor e designer Caricatura. Além disso, como você pode ver abaixo, um usuário apontou isso, e Bleszinski disse que é bastante óbvio de entender: afinal, basta ler a biografia do Twitter das duas pessoas que ele chamou de criador do Gears of War.

Por enquanto, isso é tudo que sabemos sobre os quadrinhos em que CliffyB está trabalhando. Lembre-se de que o desenvolvedor criou sua própria empresa em abril de 2014 (Boss Key Productions) e publicou dois títulos: Lawbreakers, um jogo de tiro em primeira pessoa interessante, mas malsucedido, e Radical Heights, um jogo de batalha real construído ao extremo, tentando sobreviver. Flutuando na empresa. Em 2018, não muito depois do lançamento de Radical Heights, a equipe de desenvolvimento foi fechada.

Será interessante ver se esse comediante irá de alguma forma se inspirar no mundo dos videogames. Por fim, destacamos também que o protótipo PS3 para Gears of War 3 criado pela Epic Games está disponível para download.