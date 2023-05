Forza Motorsport estará no Xbox Showcase e em um evento dedicado, a capa oficial foi revelada

Pés na curva 10 capa oficial para Vá de automobilismoConfirmando o vazamento de ontem. Além disso, ele também revelou que o game estará entre os protagonistas do game.Xbox Game Show 2023 no próximo mês e um show autônomo durante o próximo Forza mensal.

Os dois carros de corrida encapuzados, que você pode admirar na foto abaixo, são dois 2023 Cadillac Racing V-Series.R e 2024 Chevrolet Corvette E-Rayque também encontraremos na arte da caixa das versões físicas do jogo.

Como esperado, Forza Motorsport estará entre os jogos exibidos durante o Xbox Games Showcase + Starfield Direct do11 de junhoNesta ocasião, de acordo com os detalhes compartilhados pela Turn10, veremos mais de perto os dois carros, que provavelmente serão os protagonistas do vídeo de gameplay.

Mas isso não é tudo, porque dois dias depois, em 13 de junho, haverá um novo dia Ir mensalmentea data de transmissão mensal nos canais contração muscular E YouTube Forza Motorsport, onde será apresentada uma “visão geral completa da carreira de um único jogador”. Em suma, este é mais um encontro a não perder para todos os amantes de jogos de corrida.

Entre outras coisas, talvez o fato de a capa do jogo ter sido compartilhada nos canais oficiais seja uma dica de que um novo lançamento do Forza Motorsport pode não estar longe. Quem sabe, de qualquer maneira descobriremos em alguns dias.