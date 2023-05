WhatsApp, muitos estão recebendo hoje em dia: o que acontece, muitos estão preocupados com a privacidade

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens no mundo dos aplicativos e é definitivamente a mais usada.

Pense nisso tudo mundo Existem mais de dois um bilhão Usuário ativo, incluindo mais de 35 milhões de italianos. são números mesmo Adorável. Este sucesso deve-se principalmente ao facto de ser uma plataforma segurançaconfiável, contínuo e constante desenvolvimento. Todos nós sabemos quantas atualizações existem plataforma.

Eles são todos direcionados melhorar Para experimentar o uso da plataforma e proteger Privacidade Baseado em segurança de usuários e dados. De tudo, lembramos criptografia fim até o fim O que permite que você converse livremente, garantindo que ninguém além dos interlocutores saiba o que está escrito ou enviado.

Mas diga atualizações que trazem o novo Carreiras A plataforma está cheia deles. São muitas as novidades, a mais recente, que é sem dúvida a mais solicitada por todos os utilizadores, é a possibilidade modificar o mensagens depois de enviado. finalmente chegou e As coisas vão melhorar A qualidade de uso do próprio aplicativo.

Deve-se dizer, no entanto, que hoje em dia muitos Usuários eles estão recebendo mensagem que se relaciona com Privacidade No whatsapp. A mensagem informa sobre as alterações feitas nas configurações de privacidade para plataforma. e a preocupar Milhões de usuários que veem sua privacidade em risco.

“WhatsApp mudou suas configurações de privacidade”: Aqui está o início da mensagem.

É assim que começa mensagem quem te converte Whatsapp entre usuários. Ele continua dizendo que eles foram alterados no dia anterior ao envio desta notícia. Além disso, o texto mostra que a partir desse momento ou seja do utilizador A partir da plataforma, adicione qualquer pessoa a grupos. Finalmente, todos os usuários são bem-vindos mudanças seus próprios configurações de Privacidade.

Mas você deve saber que este Notícias Já existe há algum tempo. Ou melhor, já estava em funcionamento há dois anos e estava em pleno vigor negação. Agora, porém, voltou, e ninguém sabe como nem por quê bobagem uma razão. Se isso vier a você mensagemVocê não terá que fazer isso de jeito nenhum nada. não é novidade honesto. Na verdade, você deve saber que Whatsapp Na verdade, ele permite que você escolha quem pode adicioná-lo aos grupos.

Basta abrir o aplicativo e navegar até o arquivo configurações. Aqui você precisará selecionar o cartão Privacidadee role para baixo até encontrar o cartão grupos. Isso abrirá uma nova tela onde você pode escolher quem pode adicioná-lo nos grupos. E você pode escolher entre todos, seu Contatosmas também seus contatos de publicidade exceção Alguém.