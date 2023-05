O Xbox está respondendo ao PlayStation Showcase destacando os jogos que chegarão ao Series X | S também

Alguns minutos após fechar Show de Playstationa conta oficial do xbox No Twitter parece haver Ele respondeu ao evento da Sony Destacando os principais jogos multiplataforma que foram apresentados durante a feira, mostrando que muitos deles são Também está chegando ao Xbox Series X | S..

“Que ótimo conjunto”, escreveu a conta do Xbox, cambaleando 12 partidas Daqueles apresentados durante a apresentação do PlayStation associado à escrita “Coming to Xbox”. Dado que muitos dos títulos exibidos durante o PlayStation Showcase aparentemente não fizeram menção a outras plataformas além do PS5, este tweet também demonstra a natureza multiplataforma de muitos dos jogos anunciados.

Então, aqui estão os jogos apresentados durante o show do PlayStation que também chegarão ao Xbox:

Muitos deles já eram conhecidos como cross platform, outros são menos conhecidos. Entre eles, Marathon, o novo jogo da Bungie, se destaca em particular. Embora a equipe tenha se tornado a primeira parte do PlayStation Studios com a aquisição, como é conhecido, ela solicitou explicitamente que pudesse continuar o desenvolvimento em várias plataformas, com a permissão da Sony.

Entre os ausentes está Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, que pode, portanto, ser exclusivo do PS5, aguardando mais informações a esse respeito.