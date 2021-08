Digital Terrestre, coloque o interruptor na posição desligado e novos canais chegarão: o que acontece

Estes são dias de grandes mudanças em relação ao digital terrestre e o plano de mudança para DVB-T2

Há alguns meses, falava-se da tão esperada revolução que aconteceria TDT. Diga adeus às velhas frequências, com novos canais todos em HD para um programa mais rico do que nunca. mudar de Al DVB-T2 No entanto, vai forçar milhões de cidadãos italianos a mudar seus televisores ou decodificadores, para abrir caminho para a última geração de aparelhos. Capaz de vincular todas as notícias.

Provisoriamente, a data de expiração do teste completo foi definida para um mês Junho de 2022. Mas, há poucos dias, o Ministério do Desenvolvimento Econômico decidiu adiar tudo 1 ° de janeiro de 2023. A criptografia do canal também foi atrasada Dar Mpeg 2 a Mpeg 4: Nada se moverá antes 15 de outubro.

Você também pode estar interessado >>> Fortnite está se preparando para uma revolução histórica: isso nunca aconteceu antes!

Digital Terrestre, mova a chave para a posição desligada e novos canais chegarão

Se a mudança para um arquivo estiver desligada 1 ° de janeiro de 2023No entanto, não mudou muito em relação ao surgimento de novos canais e à remoção de outros. Nos últimos meses, as emissoras locais e nacionais foram forçadas a alterar numeração e MUX, Se você nem precisa fechar tudo. Este fim de semana também foi marcado por várias novidades a nível regional, com os utilizadores convidados a realizar uma nova pesquisa na lista de canais Não perca nenhuma notícia.

Você também pode estar interessado >>> WhatsApp, algumas super funções estão disponíveis: Como usar de graça

Enquanto você espera para entender o que vai acontecer, o conselho é – se você trocar de dispositivo – Para aproveitar o bônus da TV.Descontos máximos disponíveis 100 EUR Para adquirir uma nova TV ou set-top box, sem limite de renda: basta ser residente na Itália.