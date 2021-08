Antevisão do Plano de Carreira do FIFA 22 – Nerd4.life

Vamos conhecer todas as novidades do arquivo Modo de carreira do FIFA 22 em visualização .

No geral, esta é a segunda modalidade mais jogada em FIFA 22, depois do que simplesmente não pode ser alcançado, principalmente em termos de poder ganhar dinheiro, o Ultimate Team. Apesar disso, os aspirantes a dirigentes de um grande clube e jogadores de futebol tiveram que esperar alguns anos antes de ver a chegada de notícias importantes que simplesmente não resolveram os problemas dos anos anteriores.

Com uma agenda apertada de prévias e anúncios, a EA Sports está aos poucos nos revelando o cardápio do FIFA 22. É um almoço composto por vários pratos, porém, todos baseados no ingrediente principal: Hypermotion Tech. Por trás desse nome, conforme descrevemos em nosso teste de FIFA 22 no PS5, está uma tecnologia que promete fazer todo o jogo avançar, tornando a simulação de física mais precisa. Ambos os jogadores e a bola. Com uma jogabilidade melhor, todos os outros modos devem ter benefícios também, desde os Pro Clubs, apresentados na segunda prévia, até o Modo Carreira, tópico de hoje.

Estamos divagando um pouco, mas essa pode ser a direção que os jogos de futebol tomaram, com o objetivo de dar a cada região a possibilidade de customizar o seu avatar e o do seu time, criando logotipos e combinações de cores originais, mas também misturando uns aos outros. elementos

Portanto, não é surpreendente que todos estejam se movendo nessa direção, especialmente nos esportes que custam licenças É um dos itens mais caros que a EA, 2K e outros têm de pagar todos os anos. Então, por que não criar sinergias com os clubes para desbloquear versões especiais de camisetas, publicar times históricos, adicionar estádios e outros itens de personalização no modo offline e ganhar tudo isso?

Dissemos isso há algum tempo, mas a personalização tornou-se novo feitiço de videogames. Lá cada jogador pode expressar sua própria personalidade e inclinações criativas e lá, com um pouco de esforço, as seguintes micro-transações podem se sobrepor. Se os pacotes de saque são o equivalente a jogos de azar e os boosts são acusados ​​de pagar para ganhar mecânicos, então as novas roupas, skins e cosméticos são geralmente bem recebidos por todos e garantem bilhões de dólares de papel fictícios para vários Fortnite e League of Legends. Tudo sem causar muita polêmica.

Crie o seu clube



No FIFA 22 será possível mudar de clube

No FIFA 22 Career Mode, você pode escolher um time profissional ou começar do zero Crio Bloco a bloco, time que vai dominar o mundo do futebol. A partir deste ano, será possível influenciar muito desde o nome do time às cores sociais, o estilo das camisas, a bandeira e até o estádio. Não apenas as arquibancadas e arquibancadas, mas você pode personalizar (pelo menos até certo ponto) os coros, a coreografia e a música do estádio para seus jogadores. Claro, entrar no jogo ‘Você nunca vai andar sozinho como o Liverpool’ antes de um jogo da liga nacional é um pouco ambicioso, mas você tem que ser ambicioso na vida. Você pode até escolher como os comentaristas entrarão em contato com a equipe.

Todas essas decisões terão um impacto imediato na equipe e tifo Ele vai se adaptar dinamicamente ao curso da temporada, reagir de acordo com o desempenho, correr para o campo e criar coreografias para os melhores dias durante as grandes partidas.

No entanto, essas inovações só estarão disponíveis com a criação de um clube do zero. Ao escolher um já existente, você deve estar “satisfeito” com as configurações oficiais deste clube e da torcida. Ou seja, não será possível mudar as cores sociais do Milan, Real ou Paris Saint-Germain, assim como não será possível mudar seu estádio.

proces Crie novos jogadores Você se tornará parte de sua equipe. Esses jogos serão criados com base no torneio que você decidir enfrentar (assim no Brasil haverá jogadores principalmente da América do Sul, especialmente italianos na Série B)

Como sempre, então, será necessário influenciar a equipe através de decisões táticas, definindo unidades, modus operandi e treinamentos a serem seguidos para alcançar objetivos sazonais, também neste caso criado pelo jogador.