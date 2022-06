Sinais de rádio de uma civilização alienígena: é assim que o feedback é configurado

Concorde que você deve procurar notícias para poder postar algo e atender às suas necessidades. Bem, nunca há tempo suficiente. Mas a coisa toda não justifica escrever bobagens. Assista a declarações recentes sobre o “honrado cientista” que ele declarou no cumprimento do dever, em artigo publicado na temperar a naturezadescobrir sinais de rádio extraterrestres de possível origem “estranha”. Mas por favor!

A receita clássica para embalar um legal info (tradução bastante livre para notícias falsas) foi seguido sem falhas.

Pegue um assunto que pode ser definido como “cientista”. Se for chinês, melhor. Neste caso, é o professor Zhang Tongji, chefe do Grupo de Pesquisa da China para Pesquisa em Civilizações Extraterrestres da Universidade Normal de Pequim, que trabalha com o telescópio FAST, uma maravilha tecnológica. O maior radiotelescópio baseado em tecnologia do mundo buraco cheio (ou seja, é um disco cheio). RÁPIDO significa Radiotelescópio esférico de quinhentos metros de comprimento: um telescópio esférico com um diâmetro de 500 metros. Apelidado de Tianyan (天, lit. “Olho Celestial do Céu).

Então anuncie temperar a natureza – Revista científica respeitada e muito séria – publicou comunicações científicas do referido cientista que afirma que, jogando com FAST, foram registrados sinais de provável origem estrangeiro. Segundo outros jornalistas de destaque, a notícia do registo de dois sinais “suspeitos” foi publicada em 2020, enquanto um terceiro sinal foi recolhido durante este ano, em notícias de ciência e tecnologia. Se você digitar o nome do Diário Oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia da China no mecanismo de busca “Notícias de Ciência e Tecnologia”, você terá terminado nesse siteque é outra coisa.

No entanto, o boiata A informação está pronta. Algo real misturado com muita criatividade. Tudo é embalado com elegância e pronto: falamos sobre isso e lê-se muito. Depois que o Google tritura seus dados, qualquer pessoa que faça alguma pesquisa para verificar notícias falsas as encontra. Então está certo.

mas não. temperar a natureza Ele nunca postou nada. em mim notícias de ciência e tecnologia Se você for procurar, não encontrará nada. Por que removido. Segue-se da notícia que não deveria ter sido dada. O que significa que é verdade. Foi daí que veio o governo conspiração. Estamos em um verdadeiro toque de gênio. Adicione drama à receita acima conforme desejado. Então é tudo, além de notícias falsas, alimentando teóricos da conspiração anônimos.

Outra interpretação dos fatos mais “graves”: a notícia foi divulgada muito portanto, antes de ser verificado, verificado e publicado por uma revista científica internacional reconhecida. Não há muito sobre o professor Zhang Tongjie na rede. Não é mencionado. Não há sequer um artigo sobre isso. Não pessoal. Seu nome só pode ser encontrado em sites do governo chinês. Não é culpa dele. É um povo sério. É uma questão de hábito censura do país do meio. Do Centro SETI (Procurando por inteligência extraterrestre?) que ele dirige na Universidade Normal de Pequim não mostra nada. A Universidade Normal de Pequim existe e é mais do que séria. É uma pena que o jornalista italiano tenha traduzido para “Normal de Peking”, observando que é uma universidade semelhante à prestigiada Università Normale de Pisa. mas não. “Normal” é tradicionalmente dado às universidades chinesas responsáveis ​​pela formação de professores nas escolas primárias e secundárias no início do século XX.

O sinal coletado não contém nada extraterrestre. Não é a assinatura técnica de uma civilização alienígena. Conheça Dan Werthimer, pesquisador do SETI da Universidade da Califórnia, Berkeley (no meio do qual estão milhares de citações, páginas da web, artigos, publicações, nomes, títulos e biografias daqueles que trabalham lá), bem como autor de um artigo no ciclo de publicação onde os resultados das atividades de pesquisa são relatados no FAST. Werttimer disse: “Os sinais que coletamos até agora são todos confusão rádioEles não são alienígenas. Todos são terrenos.” O professor Chang, que trabalha em estreita colaboração com Werthimer, confirmou esta posição.É claro que os teóricos da conspiração não acreditam nisso.

Interferência de rádio (RFI Interferência de radiofrequência) grande coisa. É inevitável ao usar instrumentos altamente sensíveis para captar sinais muito fracos vindos de longe instalados em um planeta muito barulhento como a Terra. Sinais de televisão e rádio, telefones celulares, radares e satélites geram ruídos de radiofrequência significativos.

Na comunidade científica, ninguém nega a possibilidade de descobrir sinais estranhos. Uma civilização espacial avançada é capaz de enviar sinais de rádio artificiais ao espaço para detecção. Nós humanos já fizemos isso com uma mensagem Arecibo 1974, um sinal de rádio interestelar contendo informações sobre a humanidade e a Terra.

Até agora, nenhum sinal sem fio foi detectado que definitivamente possa ser considerado como proveniente de um Civilização estrangeiro. Existem bilhões de planetas e tantas civilizações alienígenas quanto possível no universo, conforme descrito pela equação de Frank Drake de 1961. No entanto, eles não aparecem. O que levou ao surgimento dos chamados O Paradoxo de Fermi que descreve a discrepância entre previsões e observações matemáticas. Dos dois, o primeiro: Estimativas como as de Drake estão erradas, ou nossa observação/compreensão dos dados está incompleta. Ou superestimamos a prevalência de formas de vida inteligentes. Talvez, se a forma de vida for inteligente, seja ao ponto decidir não mostrar. Não é uma boa ideia ir acordar o cão adormecido. Talvez nenhuma dessas civilizações tenha pensado em lançar as sondas auto-replicantes propostas por von Neumann… Voltaremos a falar delas.

A dúvida nos atinge: você quer ver quem é o mais inteligente do universo nós?