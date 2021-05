A Epic queria o Xbox Live gratuitamente para Fortnite, mas a Microsoft estava tentando levar o xCloud para outros consoles – Nerd4.life

Processar Jogos épicos E a Apple está causando um verdadeiro alvoroço na indústria de videogames. Uma indústria que é mais complexa, emaranhada e secreta do que o esperado, com a Epic Games aparentemente jogando a parte do leão. Isso se deve principalmente ao Fortnite, que é um carneiro enorme que colocou um poder de barganha realmente exagerado nas mãos de Tim Sweeney. Tanto que poucos dias antes da Epic Games abandonar a App Store, o CEO da Epic Games, Phil Spencer, perguntou se ele poderia fazer isso. Xbox Live grátis, A fim de aproveitar a “oportunidade extraordinária para consoles e computadores”. No entanto, naquele ponto, Spencer tinha muitas coisas em suas mãos, entre elas literalmente “uma gravidez”. xCloud em outros consoles“

Falaremos longamente sobre os cartões secretos que foram arquivados para o julgamento entre a Epic Games e a Apple. Tentamos analisar as informações divulgadas ontem na Epic Games contra a Apple: A indústria de videogames está nua, mas o que é lançado hoje pode ser maior.

Na verdade, fala-se dos dias que antecederam o lançamento do Fortnite Season 14 e com ele a mudança da Epic Games para sair da App Store. Cerca de uma semana atrás, Tim Sweeney, presidente da Epic Games, enviou um e-mail perguntando à Microsoft se isso era possível. Torne o Xbox grátis Viva gratuitamente para jogar jogos como Fortnite. Uma possibilidade que Sweeney e Spencer discutiram antes.

Com a chegada da Fortnite Season 14, Mega Drop caiu 20% e colaborando com Disney e Marvel “A Epic Games está confiante de que seus planos para agosto fornecerão uma oportunidade excepcional para destacar o valor das ofertas de console e PC em contraste com a plataforma móvel e atrair novos usuários.” Sweeney também se oferece para colaborar com a Microsoft, Xbox e Windows.



La Mel de Sweeney Spencer.

No entanto, Phil Spencer não foi capaz de dar disponibilidade total da Microsoft para a Epic. Spencer escreveu: “Você verá nossa parceria com a Samsung e o push and pull com a Apple. Nos escalões superiores da Microsoft, estamos convencidos de que queremos seguir este caminho e expandir nossas capacidades como um console.” “Quero que saiba que conheço sua opinião sobre a transferência do xCloud para outros consoles (Eu não desisti), Pegar F2Ps do Gold (chegaremos lá e vou querer uma parceria com você) e a ideia de colaborar entre nossas lojas são coisas que quero comparar com você para fazer progressos. Essas são coisas nas quais estou trabalhando, mas não agora. ”



E-mail de resposta de Phil Spencer.

Sweeney respondeu que entendia perfeitamente e esperava que Spencer “apreciasse os fogos de artifício”. Esse é o hype que levou a esse processo. E vamos imaginar que Phil Spencer está um pouco menor agora que seus e-mails foram enviados …