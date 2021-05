Um insider revela uma possível data – Nerd4.life

Battlefield 6 Você pode ter um mostrar Muito formal Próximo, Baseado em dados Relatado pelo prof De dentro Eles são bastante confiáveis ​​no que diz respeito a atiradores, especialmente Call of Duty e Battlefield.

De acordo com relatórios de ModernWarzone, Que muitas vezes é levado em consideração ao revelar várias informações sobre a série principal FPS em uma base regular, muitas vezes estritamente falando, Battlefield 6 deve ser apresentado em 6 de maio de 2021, Ou quinta-feira de esta semana.

O insider não quis esclarecer como ele tomou conhecimento da informação em questão, então podemos considerá-lo um boato menor, sem dar muito peso, mas também consideração. Foco em rumores e pistas Sobre o novo Battlefield nos dias de hoje, é possível que a EA esteja planejando um evento em um futuro muito próximo.

Para o resto, no fim de semana passado vimos duas supostas fotos do Battlefield 6, enquanto aprendíamos com Laura Miele que o jogo só teria momentos possíveis na série DICE. Anteriormente, informações sobre a apresentação, mapa, veículos e mídia emergiam de outro suposto vazamento.