O satélite Erbs está em queda livre em direção à Terra – Corriere.it

para Equipe editorial on-line

satélite científico da NASA ervas, em órbita por quase 40 anos e não mais operacional, está caindo incontrolavelmente em direção à Terra e deve reentrar na atmosfera na noite entre 8 e 9 de janeiro. De acordo com os últimos cálculos disponíveis pelo Departamento de Defesa dos EUA, a entrada na atmosfera está prevista para as 00h40, hora italiana, de 9 de janeiro, com uma margem de mais ou menos 17 horas.