Samsung Galaxy S23, vazamento revela quando será apresentado – Multiplayer.it

Quando será enviado a SamsungGalaxy S23? Aparentemente um vazando Da divisão colombiana da Samsung já havia revelado a data do próximo evento Unpacked, no qual veremos o novo smartphone: é primeiro de fevereiro.

O anúncio foi removido rapidamente, mas não rápido o suficiente para escapar de alguns usuários e arquivos Wayback Machineentão parece que no início do próximo mês veremos um novo Galáxia Desempacotada. Será aqui que o Galaxy S23 será anunciado?

Não podemos dizer com certeza, mas a coisa está aparecendo muito provavelmentejá que é tradicionalmente para este período que a empresa coreana apresenta oficialmente os novos aparelhos da família Galaxy.

Além disso, este não é o primeiro vazamento sobre a popular família de smartphones: há alguns dias surgiram as especificações técnicas do Samsung Galaxy S23 Ultra da certificação chinesa do terminal, que parece muito interessante.

De fato, parece que o novo SoC será baseado na plataforma Snapdragon 8 Gen2 com overclock em relação às frequências padrão e o setor fotográfico sofrerá algumas mudanças importantes. Todo o resto, conforme mencionado, descobriremos em 1º de fevereiro.