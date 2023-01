Data de lançamento, banner, personagem 4 estrelas grátis e todas as novidades – Multiplayer.it

Hoje Hoyoverse estreou o próximo conteúdo no Twitch em Impacto Genshin com o’Atualização 3.4agendado para meados de janeiro, que inclui novos banners jogáveis, eventos, missões e personagens Hatiham e YaoyaoAlém de bônus adicionais para o Ano Novo Chinês. Abaixo, você encontrará um resumo das notícias mais importantes e o trailer da atualização.

O Genshin Impact 3.4 é intitulado “Windbells of the Bright Night” e estará disponível a partir de 18 de janeiro de 2023. Entre uma novidade e outra, como manda a tradição, a Hoyoverse divulgou três novos códigos promocionais para ganhar 300 Primogems de graça e muito mais.

Novas missões também estarão disponíveis em Sumeru, que exploraremos região do deserto de Hadramoutapresenta uma tempestade de areia contínua, onde os jogadores encontrarão novos desafios, ruínas antigas, inimigos e o chefe Setekh Wenut, um tipo de verme gigante que pode “nadar” na areia.

Claro que também não falta Novos banners e remodelação. Na primeira fase do ciclo de vida da Atualização 3.4 do Genshin Impact, o banner estará disponível com o replay de Alhaitham e Xiao, ambos incluindo Yaoyao. Na segunda etapa, será a vez dos estandartes de Hu Tao e Yelan.

Al-Haytham Ela é uma Dendro lutadora de espadas de 5 estrelas com uma combinação de ataque. Com sua habilidade básica, ele avança sobre os inimigos e gera espelhos de luz, que desencadeiam ataques de projeção e convertem o dano recebido dos ataques normais do personagem em dano Dendro. Em vez disso, a explosão ativa uma área de efeito de ataque em cadeia com espelhos que causa dano massivo a Dendro.

Yaoyao Ela é uma personagem Dendro de 4 estrelas que luta usando lanças, com um deck de suporte. Em particular, seu estilo de luta gira em torno do familiar Yuegui, que uma vez no campo lançava rabanetes que explodiam ao contato, causando dano aos oponentes e curando aliados.

Eles também virão Novas skinsum para Kamisato Ayaka, disponível na loja com desconto até a atualização 3.5, e outro para Lisa, que será gratuito com o evento “Second Blooming”.

Com a atualização 3.4 vem a nova versão do festival das lanternasGenshin Impact evento para homenagear o Ano Novo Chinês. De acordo com a tradição da ocasião, haverá muitas atividades e minijogos adicionais, que incluem desafios de luta, plataformas, quebra-cabeças e muito mais.

Você pode pegar Primogems, Mora e itens úteis, bem como um Personagem Liyue grátis de 4 estrelas de sua escolha, incluindo Yaoyao.

Durante o evento, outras recompensas também serão enviadas pela caixa de correio do jogo, incluindo ben 13 unidades de destinos entrelaçados E Mora.

Outros eventos programados incluem “Fight of the Scarabs”, onde poderemos enfrentar Onikabuto e seu “Warrior Spirit”, com desafios de combate um contra um, completos com mecânicas especiais relacionadas a armas e contra-ataques. Em vez disso, Summon Genius é enriquecido com novas regras especiais e Cartões de personagens de Klee e Beidou.