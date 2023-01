O aplicativo móvel foi atualizado novamente, 12 dias antes do final do serviço – Multiplayer.it

e você sabe, Google Stadia Prestes a morrer de vez. O serviço será encerrado no prazo de 12 dias e a partir desse momento não será possível utilizá-lo. Aparentemente, no entanto, os desenvolvedoresaplicativo móvel Eles continuam publicando atualizações.

De acordo com Tom Warren no Twitter, o aplicativo móvel Google Stadia foi atualizado para a versão 4.24. Peso 148,9 MB. A descrição refere-se ao clássicoCorreções e melhoriassem especificar mais nada.

Como Warren também apontou, é estranho que o Google continue atualizando o aplicativo, considerando que em breve ele será completamente inútil. É possível que a descrição geral compartilhada pela empresa seja intencionalmente imprecisa e que a atualização seja usada para preparar o aplicativo para encerrar o serviço.

É difícil dizer exatamente o que o Google está fazendo com o aplicativo Stadia, mas em geral não importa porque em menos de duas semanas ele não estará acessível.

Google Stadia Infelizmente, lutou para encontrar um público e ficou claro desde o início que o serviço não estava recebendo apoio suficiente para sobreviver a longo prazo. Mesmo que a tecnologia subjacente seja mais do que válida, de acordo com muitos, Mountain View errou no modelo econômico (até mesmo Phil Spencer pensa assim). Além disso, o fechamento próximo das bandas originais não inspirou muita confiança, deixando a plataforma com uma série de grandes AAAs multiplataforma e alguns pequenos exclusivos dos quais o público em geral nunca tinha ouvido falar: muito pouco para poder sustentar tal projeto atribuído.