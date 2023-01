Até € 40 menos no preço da assinatura Extra e Premium – Multiplayer.it

com o descontos janeiro 2023A Sony também oferece um corte de preço interessante na assinatura anual PlayStation Plusespecialmente no que diz respeito às aulas Extras e parcelassendo que o primeiro também pode ser adquirido com um desconto de 40 euros face ao preço original.

Dentro da iniciativa promocional para o mês de janeiro de 2023, que como vimos inclui mais de 1.600 jogos com desconto de conteúdo e DLCs, há também esta oferta interessante em conexão com a assinatura do PlayStation Plus, especialmente para as categorias adicionais e premium.

Os descontos são de até 40% em uma assinatura anual do PlayStation Plus Extra, que basicamente se traduz em 40 euros menos. Isso é para quem ainda não é assinante do PlayStation Plus, mas quem já tem uma assinatura do PlayStation Plus Essential também pode aproveitar um desconto de 30%.

Em essência, é isso Preços e descontos aplicáveis Nos níveis adicionais e premium do PlayStation Plus para quem ainda não possui uma assinatura ativa:

Extras do PlayStation Plus

Assinatura de 3 meses – € 24,99 (-37%)

Assinatura de 12 meses – € 59,99 (-40%).

PlayStation Plus Premium

Assinatura de 3 meses – € 34,99 (-30%)

Assinatura de 12 meses – € 79,99 (-33%)

A oferta é válida apenas para: Você não tem atualmente uma assinatura ativamas mesmo quem já possui uma assinatura Basic pode atualizar para Extra ou Premium com 30% de desconto no preço original.

A oferta é válida Até 13 de janeiro de 2023Encontre todas as informações sobre O site oficial de membros do PlayStation Plus Da Sony.