Sony, conferência na CES 2023: todos os anúncios e novidades do PS5 e PS VR2

A conferência da Sony na CES 2023 aconteceu na noite entre 4 e 5 de janeiro: vamos descobrir todos os anúncios e novidades que foram revelados no palco do evento.

lá Conferência da Sony na CES 2023 Era particularmente aguardado: a casa japonesa revelou que o espectador PlayStation VR2 estava entre os protagonistas do evento, o que também indica a chegada de algumas surpresas; E assim, com anúncios relacionados à franquia Gran Turismo, o novo console do Projeto Leonardo, vendas do PS5 e novidades sobre carros atualizados. Em menos de cinquenta minutos, a Sony avaliou a situação atual, confirmou o fim dos problemas com a disponibilidade do PlayStation 5 nas lojas (que agora deve voltar ao status pré-pandêmico), apresentou um novo dispositivo que foi votado para acessibilidade e adicionou : Dois grandes nomes do jogo. Grupo de lançamento do PS VR2, e confirmou seu amor por carros — até mesmo na tela grande. Então aqui está Todos os anúncios e notícias da conferência CES 2023 da Sony.

Gran Turismo

Kazunori Yamauchi Após uma apresentação introdutória em que o Presidente e CEO da Sony, Kenichiro Yoshida, falou sobre a visão da empresa e os resultados alcançados até ao momento no mercado, de acordo com a tradição deste tipo de eventos, a bola deslocou-se imediatamente para a secção de jogos e em particular Kazunori Yamauchia mente brilhante por trás da série Gran TurismoQue falou sobre o projeto relacionado à inteligência artificial Sophie, que é capaz de competir com jogadores profissionais. Yamauchi então observou que este ano marca o 25º aniversário da série e seu lançamento. filme gran turismo Nos cinemas pode contribuir significativamente para a popularidade da marca. Nesse ponto, Yoshida voltou ao palco e convidou Sanford Panitch, presidente da Sony Pictures, Essad Qizilbash, presidente da PlayStation Productions e, finalmente, o diretor Neill Blomkamp para subir ao palco. READ Quer uma varanda que sempre floresça? Esta planta seria perfeita para o inverno Panic apontou o enorme sucesso de Uncharted e revelou que a PlayStation Productions está orgulhosa Vários projetos estão em andamentoQizilbash então explicou o que a empresa tentou fazer com a adaptação cinematográfica do Gran Turismo e sua tentativa de trazer a paixão pelos carros e a emoção das corridas de pista para a tela grande, criando uma nova e impressionante mistura para esse tema. Uma visão compartilhada pelo talentoso diretor Neil Blomkamp, ​​que trouxe consigo os primeiros bastidores do filme Gran Turismo, exibidos durante a conferência: um vídeo com o elenco Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour Conhecíamos a atmosfera, a história e os personagens que encontraríamos nesta interessante adaptação, que promete nos colocar no caminho certo como nenhum outro filme antes.

Jogos e mundos virtuais

O metaverso do futebol criado pela Sony em associação com o Manchester City A divisão PlayStation foi a principal protagonista do evento, com suas diversas facetas. Geralmente se fala em jogos e desenvolvimento com o envolvimento de Jade Raymond, fundadora da Haven, estúdio adquirido pela Sony em julho passado; Justin Truman, Diretor de Desenvolvimento da Bungie, trabalhando em projetos não anunciados; E Nuria Tari, que falou sobre a colaboração entre Sony e Manchester City para criar metaverso do futebol. Um conceito reafirmado por Kenichiro Yoshida, que, além de listar as possíveis aplicações esportivas para este app, aproveitou para apresentar o mocopi, um sistema móvel de detecção de movimento que em breve permitirá aos usuários realizar Captura de movimento em tempo real e crie blocos com avatares padrão para plataformas de mídia social como o TikTok.

PlayStation VR2

PlayStation VR2 O novo visualizador de realidade virtual da Sony, que chegou às lojas no dia 22 de fevereiro, conseguiu contar com um espaço decente dentro da conferência. Falando sobre o dispositivo estava Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, que imediatamente após uma breve introdução anunciou um conteúdo de alto valor que enriqueceria o pacote de lançamento. PlayStation VR2ou seja, Gran Turismo 7 VR. READ Eles te enganam e esvaziam sua conta Este não é um jogo independente, mas sim um Modo adicional gratuito Para os proprietários do último episódio da série de corridas, que lhes permitirá vivenciar as corridas de uma perspectiva em primeira pessoa e aproveitar a tecnologia avançada do PS VR2 para “sentir” verdadeiramente a emoção de correr a bordo dos carros mais rápidos do mundo. mundo. Conforme mencionado, o Gran Turismo 7 VR estará disponível a partir de 22 de fevereiro na forma de uma atualização. Ryan então sugeriu o próximo lançamento do Beat Saber no PlayStation VR2, sem fornecer mais detalhes: jogo de ritmo A From Beat Games alcançou um sucesso extraordinário até agora, e sua entrada na sala de jogos do novo visualizador de VR certamente será recebida com entusiasmo pelos usuários. Para mais detalhes, no entanto, teremos que esperar.

Leonardo e projeto de vendas do PS5

projeto leonardo O próximo anúncio da conferência foi o Projeto Leonardo, um console PS5 altamente personalizável e modular projetado para usuários com incapacidade. Graças às características deste dispositivo, que foram estudadas e testadas em colaboração com organizações como The Able Gamers Charity, SpecialEffect e Stack UP, será possível criar uma configuração que atenda às necessidades de qualquer pessoa desde o início. Para ficar por dentro do assunto do PlayStation 5, Jim Ryan subiu ao palco do evento em Las Vegas para anunciar que o console já vendeu 30 milhões de unidades até o momento e que dezembro de 2022 foi o melhor mês de todos os tempos para a plataforma. O chefe da SIE também afirmou que os problemas com a disponibilidade do PS5 agora pertencem ao passado e que a partir de agora Será muito mais fácil encontrar e comprar o console Nas lojas de todo o mundo. READ Um dos jogos grátis para agosto já revelado na State of Play