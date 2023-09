Apresentamos a nova BMW R 1300 GS [GALLERY] – Notícias

QuintoVamos ver o que mudou na nova BMW R 1300 GS 2024 e outras… O que emerge Novas imagens da novidade esperadas para 2023 É antes de tudo uma moto com design inovador, uma ruptura com o passado e linhas muito aerodinâmicas.

De frente, além do pequeno tamanho do “bico”, o que chama a atenção é Uma assinatura luminosa em forma de X, completamente nova não só na BMWque substitui o farol duplo assimétrico, uma das marcas da versão atualmente no mercado, mas também Largura do espaço frontal Devido ao formato largo dos painéis laterais que também incluem os holofotes que devem garantir um alto nível de proteção aerodinâmica para a parte inferior do corpo do piloto.

Retorna a vista lateral a Aparência muito finaÉ dominado por uma linha suave entre as superestruturas que abrigam o tanque e aquelas na base e nas laterais da cúpula, que é Mais do que uma pálpebra nua cobrindo o painelem parcial contraste com a carreira turística que sempre caracterizou as melhores vendas do fabricante de Munique.

Estas são as fotos que “escaparam” da BMW, mostrando a nova R1300GS. Você Lembramos que as imagens e vídeos oficiais só serão divulgados a partir do dia 28 de setembro. Quando será apresentada a GS à imprensa internacional em Berlim? O Moto.it também estará presente e Andrea Perfetti irá descrever-vos na pré-visualização o que ainda não se sabe, nomeadamente todo o conteúdo técnico do GS, Está destinado a representar um ponto de viragem na evolução do Maxi Enduro alemão.

Mas voltemos à bicicleta: em nome da compacidade ela é demais Uma estrutura traseira suporta a divisão do assento entre o motorista e o passageiro Que parece ser menor que o modelo que substitui. O design das malas laterais e da top case também é novo e diferente: Um corte menos quadrado e mais moderno

O motor de 1300 cc é completamente novo e deverá ter valores de torque mais elevados, assim como a arquitetura do chassi permanece praticamente inalterada, mas com um novo Paralever. Ambos foram revisados ​​em cotas.

Nada se sabe ainda sobre os detalhes da parte eletrônica que deverá ser atualizada com a entrada Radar dianteiro e traseiro Com uma lógica de funcionamento diferente dos seus congêneres já encontrados em modelos de outros fabricantes.