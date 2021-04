Ratchet & Clank: Rift Apart, novo vídeo de gameplay de PS5 da State of Play

Com 15 minutos de incrível Tocar vídeo Retirado diretamente do PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart Ele se mostrou a Play state abril de 2021. O novo jogo da Insomniac Games mostrou literalmente seus músculos, graças a uma combinação inteligente de gráficos, jogabilidade e ideias inovadoras que tiram o máximo proveito do hardware do PlayStation 5.

Com todo o devido respeito às almas do retorno e aos demônios, Ratchet & Clank: Rift Apart pretende ser a primeira grande exclusividade de console da Sony para a próxima geração da Sony. Um jogo que pode aproveitar o poder de computação do PS5 para trazer alguém para a tela Desenhos detalhados, Cheio de objetos em movimento, efeitos visuais e … peles hiper-realistas. A isso deve ser adicionada uma estrutura de nível inovadora, capaz de tirar o máximo proveito da velocidade de download super-rápida dos SSDs do console.

Do ponto de vista da jogabilidade, a Insomniac Games não parece querer reinventar a roda, mas o que vimos é um jogo muito poderoso, tecnicamente satisfatório e divertido. Com um estilo clássico emocionante e leve. Um jogo que vai dar muita satisfação até aos fotógrafos virtuais graças a um Imagem Bastante poderoso é capaz de realçar o excelente trabalho realizado do ponto de vista artístico e de design de personagens.

Ratchet & Clank: Rift Apart será lançado a seguir 11 de junho de 2021Mas primeiro minhas orelhas de herói terminarão em Between Us, o divertido jogo de festa de Immersloth.

O que você acha do que vimos esta noite?