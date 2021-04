Mais de 10 milhões de jogadores de PC – Nerd4.life

A Microsoft revelou que Versão para PC Dependente Halo: The Master Chief Collection Passei 10 milhões de jogadores, Incluindo versões Steam, Windows Store e Xbox Game Pass. Em suma, o grupo que inclui todo o Halo, até o Episódio 4 (incluído), provou ser extremamente popular no PC, apesar de ter sido lançado alguns anos após seu lançamento no Xbox One.

Dados de Halo: The Master Chief Collection foram fornecidos no PC por Shannon Loftis do estúdio World Edge, em uma entrevista com PCGamesn.

Loftis primeiro falou sobre como a Microsoft se dedica a expandir o desenvolvimento de jogos no PC, depois explicou o interesse renovado de Redmond House pela plataforma, falando sobre a tendência do Halo Group:Por exemplo, lançamos Halo: The Master Chief Collection em vapor Em 2019, temos mais de dez milhões de jogadores que o jogaram desde o seu lançamento.“

De acordo com Loftis, poucos jogadores de PC experimentaram o título Halo: The Master Chief Collection da série Halo antes:Muitas dessas pessoas são novas na franquia. Então, descobrimos um monte de novos fãs de Halo que nunca teríamos se não tivéssemos lançado o jogo no Steam, Windows e Game Pass.“

O resultado final é que a Microsoft encontrou no computador um lugar ideal para seus jogos e estúdios e é capaz de expandir muito sua base de usuários. Você entende por que isso não pode ser feito sem?