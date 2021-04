Aqui estão os dois primeiros – Nerd4.life

Como sabemos, recentemente Call of Duty cruzou o limiar 400 milhões de cópias dos jogos foram vendidas (Jogos premium, o aspecto gratuito claramente não conta.) Agora, Tweaktown revela que isso torna a Activision Games uma franquia Terceiro mais vendido de todos os tempos. Quais são os dois primeiros?

De acordo com dados compartilhados, a segunda franquia mais vendida é Tetris, Com 495 milhões de cópias vendidas. Em primeiro lugar, está a uma altitude que parece realmente fora de alcance MarioEstamos falando de 680,83 milhões de jogos que venderam mais de 35 anos de história dos jogos da Nintendo.

Mas vamos ver um arquivo Arranjo completo Referido por TweakTown:



Mario – 680,83 milhões Tetris – 495 milhões Call of Duty – 400 milhões Pokémon – 368 milhões FIFA – 325 milhões GTA – 320 milhões Minecraft – 200 milhões The Sims – 200 milhões Final Fantasy – 159 milhões



Call of Duty é um jogo de sucesso

Call of Duty alcançou um número 300 milhões de jogos vendidos em maio de 2019: Em dois anos, ele vendeu 100 milhões de jogos. Se a saga mantiver esse ritmo, pode ultrapassar Tetris em um curto período de tempo (mesmo considerando a venda de novas versões do jogo de arcade).

A Activision continuará a lançar pelo menos um capítulo anualmente no formato Premium. Em seguida, haverá muita conversa sobre “Call of Duty Vanguard” (nome não oficial), que deverá estar em desenvolvimento em Sledgehammer. Parece que a saga continuará a ter sucesso, já que todas as equipes de desenvolvimento da Activision Blizzard estão trabalhando na série.