Detalhes sobre crossplay, matchmaking e anti-cheats – Nerd4.life

Aura infinita Será a primeira parcela da série desenvolvida com um em mente desde o início Versão para PC, Que terá, portanto, certas características, mas deverá interagir perfeitamente com as versões Xbox Series X | S e Xbox OnePor oferecer soluções específicas por um lado e por outro lado, garante O cruzamento, uma Sucesso Sistema equilibrado e eficiente Antichet.

O Telecomunicações Garantido entre os jogadores é através do suporte para diferentes sistemas, como Xbox Live, Steam e Discord, multiplayer também será suportado por LAN no PC e Xbox, além da capacidade de usar servidores locais e listas de reprodução classificadas e não classificadas.



O Halo Infinite também permite a exibição de 32: 9 no PC

Para manter o alinhamento equilibrado, haverá várias opções para organizar partidas multijogador para partidas classificadas e gratuitas, usando Restrições Isso pode ser importado dependendo do tipo Sistema de controle. Este último é o principal ingrediente da diferença, e é por isso que a 343 Industries planejou limitar a seleção de jogadores às entradas em vez da plataforma: basicamente, Playlists categorizadas Não há exceção para console ou gatilhos de PC, mas só podem ser definidos com base no sistema de controle, para Não crie desequilíbrios Quem usa o console e quem está configurando o mouse e o teclado.

Como mencionado anteriormente, Halo: Infinite terá um crossover e coevolução entre o PC e o Xbox Series X | S e Xbox One, que também chamaram a atenção para os trapaceiros. Embora o processo exato não tenha sido esclarecido, a 343 Industries (especificamente o engenheiro de segurança Michael VanKuipers) afirmou que Slipspace drive Possui tecnologia própria projetada especificamente para combater a fraude.

O desafio era torná-lo o maior possível Luz E, da maneira mais discreta possível, tente não envolver drivers de kernel ou serviços em execução em segundo plano. Não está claro exatamente como isso acontece, mas essas são as premissas do sistema, esperando para ver como ele funciona. Na mesma atualização do Halo Waypoint, também vimos novas imagens widescreen do Halo Infinite.