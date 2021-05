Kadokawa sugeriu data de lançamento, novo vazamento de vídeo está se espalhando na rede – Nerd4.life

Novo trecho de seis segundos de Eden Ring, O jogo mais esperado da From Software and Miyazaki. O vazamento, que você pode ver abaixo, é A. Um curto clipe de um videoclipe Com ele podemos descobrir duas configurações de jogo. Além disso, da empresa-mãe do software – Kadokawa Corporation – apresentei uma proposta sobre o Possível data de lançamento para o jogo.

Em primeiro lugar, vamos apontar que esses seis segundos de vazamentos do Elden Ring vêm claramente de Vídeo projetado para ser visto apenas internamenteTalvez a mesma coisa que estava no centro do vazamento em março passado. Por este motivo, é muito provável que seja Parte do jogo está incompleta e não representa a qualidade final do jogo. Acrescentamos também que a qualidade deste GIF não é alta, portanto É impossível fazer qualquer tipo de julgamento Sobre o que podemos ver. Obviamente, contanto que o que está acontecendo seja realmente parte do Anel Elden, que é algo do qual não podemos ter certeza.

Mas o mais interessante são as informações obtidas por meio do último relatório financeiro da Kadokawa Corporation. Da empresa de software pai, diz que espera isso Publicar novos jogos durante o ano fiscal atual, ou seja, até 31 de março de 2022. Obviamente, Elden Ring não foi incluído nesta previsão, mas isso é possível porque há uma seção do relatório dedicada a ele.

No relatório Kadokawa, Elden Ring é apresentado, afirmando que se trata de “um RPG de ação, seguindo o caminho da série Dark Souls, que já vendeu mais de 27 milhões de cópias em todo o mundo”. Ele explica que o jogo “foi criado em colaboração com o autor fictício George RR Martin, que escreveu obras-primas como” As Crônicas de Gelo e Fogo “, nas quais” Game of Thrones “se baseia. Além disso, foi determinado que Ring irá propor um “cenário escuro e fantasioso” e é isso. “Um dos maiores jogos de software de tamanho puro”.

Portanto, parece que Elden Ring é um jogo realmente enorme. Talvez seja por isso que o desenvolvimento foi mais lento do que o esperado. Kadokawa disse que alguns dos jogos da empresa foram atrasados ​​devido a restrições impostas pelo COVID-19. Novamente, a empresa não mencionou especificamente o Elden Ring, mas é confiável para incluí-lo. VGC afirma que Fontes próximas à From Software confirmaram que Elden Ring sofreu várias referências internas por esta razão.



Ring Elden: Vazamento e boato Quando haverá um anúncio oficial?

Com um possível lançamento em abril de 2022, é plausível que o Elden Ring esteja próximo do tempo de lançamento Novo anúncio (correto). A última aparição oficial do videogame data da E3 2019. Para corroborar essa premissa, há declarações Jeff Group e Jason Schreyer, que acreditavam que não devia ser desperdiçado muito. Será que o E3 2021 é o momento escolhido pela From Software para revelar totalmente o jogo?

Em um vazamento recente, também se falou sobre aulas, audições públicas e outros detalhes sobre o Anel Elden.