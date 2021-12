O primeiro capítulo será excluído dos serviços de venda e assinatura – Nerd4.life

o capítulo um a partir de queda do titã Virá removido da venda No varejo, digital e também de catálogos Serviços de assinaturaEsta é a decisão que foi oficialmente anunciada hoje pela equipe da Respawn Entertainment com a mensagem abaixo.

Assim, o jogo está chegando ao fim de seu ciclo de vida, mais de sete anos após o lançamento original, embora ainda seja jogável por aqueles que ainda o possuem no futuro previsível, dado que Os servidores permanecerão ativos, pelo menos por um tempo, bem como obviamente mudando o foco para Titanfall 2.

“Titanfall faz parte do nosso DNA aqui na Respawn. É um jogo que demonstrou a ambição do estúdio quando foi lançado há mais de 7 anos e continua a ser uma referência em inovação, que é o que buscamos. Bem.”

Decidimos encerrar as vendas do Titanfall original a partir de hoje e também removeremos o jogo dos serviços de assinatura.1 de março de 2022.



Titanfall, foto do original

No entanto, continuaremos a operar servidores ao vivo para os fãs dedicados que ainda estão jogando e para aqueles que podem jogar o jogo e ocasionalmente querem entrar na briga.

Tenha certeza de que Titanfall é um grampo do DNA Respawn e este universo incrível vai continuar. Hoje em Titanfall 2 e Apex Legends, mas também no futuro. Este privilégio é uma referência para as experiências que queremos continuar a criar aqui na Respawn. Obrigado da equipe interna.

Resumindo, Titanfall não está mais no mercado como um produto que pode ser comprado e será retirado dos serviços de assinatura a partir de março de 2022, mas pelo menos os servidores ainda estarão ativos e a Respawn garantiu que A série terá futuro, embora em Titanfall 3 nada pareça estar se movendo ainda.