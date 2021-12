Jogos PS5 e PS4 confirmados na Alemanha e Espanha – Nerd4.life

Ainda faltam algumas horas para o anúncio oficial de Jogos PS5 e PS4 Para assinantes um PlayStation Plus por um mês Dezembro de 2021No entanto, é claro que tanto a divisão alemã do PlayStation quanto a divisão espanhola permitiram que o grupo escapasse nas redes sociais com um pouco de antecedência.

Como relata o MP1st, a conta oficial do Twitter do PlayStationDE acidentalmente publicou um post imortalizando os jogos gratuitos do PlayStation Plus para o mês de dezembro, confirmando os vazamentos nos últimos dias. Especificamente, os jogos gratuitos oferecidos aos assinantes são:

Godfall: Challenger Edition

LEGO DC Super-Villains

projétil fatal

ao qual eles foram adicionados Mais três títulos para PlayStation VR.



A postagem publicada acidentalmente pela PlayStation Germany revela os próximos jogos em dezembro de 2021 para assinantes do PS Plus

Como se não bastasse, graças a um vazamento, apareceu na rede um vídeo do PlayStation Plus programado para dezembro, que você pode assistir abaixo.

Poucas horas depois, o departamento de espanhol também permitiu que a confirmação fosse ignorada, por meio de uma postagem no Twitter, e imediatamente a removeu. Em retrospectiva: vários usuários salvaram uma captura de tela do tweet, como você pode ver abaixo.

No entanto, estamos ansiosos pelo anúncio oficial da Sony, que chegará esta tarde. Talvez agora seja apenas uma formalidade, mas a chegada de algumas surpresas, como novas, não pode ser descartada de antemão. Jogos de PlayStation VR Como um presente para assinantes.

Se ainda não o fez, ainda tem muito tempo para adicionar à sua coleção os jogos PlayStation Plus gratuitos para novembro de 2021, que inclui, entre outras coisas, RPG de ação Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.