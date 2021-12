Peso da campanha para um jogador revelado, mesmo contido – Nerd4.life

aura infinita Preparando-se para lançá-lo em sua forma completa, também revelou Peso e volume subordinar 1 jogador CampâniaEste é o outro componente além do multiplayer já disponível, que tem dimensões muito pequenas.

Baixar e instalar Completo com Halo Infinite e, portanto, não exigirá o gerenciamento de quantidades ridículas de espaço em seu SSD e disco rígido, aparentemente, pelo menos conforme relatado pelo aplicativo Xbox Game Pass oficial, uma vez que o jogo já está disponível para pré-carregamento para ser pronto para partir assim que chegarmos a 8 de dezembro de 2021.

Com base nos dados do aplicativo, a campanha Halo Infinite Single Player requer 28 GB Para download e espaço SSD grátis para Xbox Series X | S e talvez também para o Xbox One.

A seção multiplayer requer um adicional de 18 GB de espaço, com um total de aproximadamente 46 GB de download e espaço livre necessário para instalação.

Considerando que se trata de um jogo de mundo aberto de grande tamanho, não é uma quantidade insana de memória, muito pelo contrário parece ContenteEm comparação com muitos outros exemplos que vemos hoje em dia. A notícia é especialmente feliz para os proprietários do Xbox Series S, que têm 500 GB de espaço livre no SSD de seu console como base.

Então qualquer. Será avaliado Atualizações, que pode chegar em particular no que diz respeito à seção multiplayer, que no momento ainda está em fase beta e, portanto, poderia receber acréscimos significativos no momento do lançamento de Halo Infinite na versão completa, mas por enquanto a quantidade de espaço necessário no total do jogo, de 46 GB no Xbox Series X | S.

Também aprendemos quando as classificações do jogo chegarão, enquanto a 343 Industries mudou a progressão do multijogador aumentando as recompensas diárias para cada partida.