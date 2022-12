Lancia Ypsilon: O que vai mudar para 2023

lá lançamento de YpsilonApesar de 11 anos em seus ombros, ela ainda é uma das modelos mais vendidas na Itália. O sucesso vem de longe, com mais de três milhões de unidades vendidas desde 1985 em quatro gerações diferentes. Para manter o Ypsilon atualizado, esperando a nova geração, prevista para 2024 (aqui para saber mais, a Lancia anuncia atualização de domínio O que traz consigo algumas novidades. Ano modelo 2023“, que já pode ser encomendado, não introduz grandes alterações estéticas e técnicas, mas sim novidades ao nível do sistema multimédia e equipamentos.

lado de dentro lançamento de Ypsilon encontramos um Novo sistema multimídia Com tela sensível ao toque de 7 polegadas compatível com Apple CarPlay sem fio e Android Auto. Outras novidades são a base para carregamento sem fio de smartphones e uma câmera de ré (primeira aparição neste modelo), que facilita o estacionamento. Embora não mude o interior, o Lancia Ypsilon 2023 adota novos acabamentos azuis no painel e nos painéis das portas, e detalhes em verde multicolorido na alavanca de câmbio, no volante e nas saídas de ar. Os gráficos do painel também foram renovados. Outra novidade são os assentos estofados em Seaqual Yarn, um fio de poliéster criado a partir da reciclagem de plástico coletado no Mediterrâneo.

A parte técnica não muda. O único motor disponível para lançamento de Ypsilon permanece o 3 cilindros 1.0 Mild Hybrid, que combina um motor a gasolina de 70cv da família Firefly com uma unidade elétrica BSG de 12V alimentada por uma pequena bateria de lítio. Também disponível na versão GLP.

Sem grandes inovações estéticas para lançamento de Ypsilon, exceto pela nova Green Dew Road. A guarnição prateada agora apresentava novas molduras pretas na grade, contorno do logotipo e para-choque inferior. A Alberta Ferretti Special Series também está disponível na coleção. O equipamento padrão inclui todas as inovações tecnológicas trazidas pela atualização.

Até 31 de dezembro, o novo Lancia Ypsilon LPG Ecochic Edition é oferecido a partir de 189 euros por mêscom um adiantamento de € 3.070, 36 prestações de € 189 e uma última prestação restante de € 9.210 (TAN 6,85% APR 9,58%).

lista de preços