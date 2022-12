Trailer, imagens e detalhes do DLC gratuito – Multiplayer.it

ColiseuO DLC grátis A partir de anel Eldenaparece com Trailers, fotos e detalhes Foi revelado pela Bandai Namco, no contexto de um comunicado de imprensa descrevendo todas as inovações introduzidas com este conteúdo para download.

Disponível para download agora, Colosseum traz novos recursos para PC, PlayStation e Xbox PvP e opções estéticas para enriquecer a extraordinária experiência da alma desenvolvida pela FromSoftware.

“As portas são abertas pela primeira vez, revelando um novo desafio e abrindo três novas arenas”, diz o documento. “Localizadas em Limgrave, Caelid e Leyndell respectivamente, as arenas terão regras próprias e serão palco de implacáveis ​​batalhas PvP.”

Inclui Limgrave Arena dois modos: “Provação de Combate” e “Provação de Combate”.



dentro “ luta unida Os lutadores serão divididos em duas equipes para lutar em batalhas cronometradas com possibilidade de ressurgimento. Cada morte e renascimento concedem pontos aos oponentes, enquanto a vitória é concedida ao time com mais pontos.

Os lutadores serão divididos em duas equipes para lutar em batalhas cronometradas com possibilidade de ressurgimento. Cada morte e renascimento concedem pontos aos oponentes, enquanto a vitória é concedida ao time com mais pontos. dentro “Lutando contra a adversidadeCada Lightless luta por si mesmo. Também neste modo, os lutadores poderão renascer até o cronômetro chegar a zero. Neste ponto, vencerá quem tiver mais pontos.

Localizada em Lindel, a Arena Royal apresenta modo de duelo. Dois Senzaluce se enfrentam em um duelo cruel até a morte e sem possibilidade de renascimento.

Caelid’s Arena inclui todos os modos acima com a adição da habilidade de convocar Soul Ashes para lutar ao lado dos jogadores.

Lute com sua própria força ou use senhas de grupo para derrotar ou contra amigos, e prove seu valor nas arenas!

Finalmente, em termos de estética, “também haverá cinco novos penteados à espera dos jogadores que voltarão a viver a sua aventura no ELDEN RING ou assumirão novos desafios nas arenas”.