Uma atualização esperada gera rumores sobre as próximas notícias, mas é improvável – Nerd4.life

A partir de Atualização agendada por carregado pelo sangue Nos próximos dias, um boato sobre ele está chegando à internet Possíveis novidades em breve Em relação ao jogo, talvez o anúncio de uma sequência ou um remake, mas tudo parece certo Improvável.

Já existe uma atualização de Bloodborne agendada para 31 de agosto de 2022, com um cronograma de manutenção agendado para esse dia, mas esse problema não parece ter as consequências esperadas. Esses rumores foram alimentados por algumas fontes, como a conta do Twitter Pyo na mensagem mostrada abaixo, levando a especulações contínuas sobre o possível retorno do jogo e, neste caso, também a possível convergência de PlayStation Show em setembro.

No entanto, também vale a pena notar que não é a primeira vez que Bloodborne passa por atualizações mesmo anos após seu lançamento. Em particular, o Manutenção agendada Eles acontecem com bastante regularidade, devido a atualizações do lado do servidor implementadas pela Sony e FromSoftware, então este episódio também parece fazer parte do gerenciamento normal do jogo.

Por outro lado, também é verdade que os rumores sobre a possibilidade de uma oferta do PlayStation para setembro de 2022 já se arrastam há dias e é impossível descartar completamente as possíveis notícias sobre Bloodborne, considerando que ainda é uma das mais títulos amados pelos fãs do PlayStation, e assim algumas novidades relacionadas ao jogo e PS5mesmo em conexão com uma atualização específica, ela não é excluída anteriormente.