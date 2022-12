Atualização do patch 1.08 disponível, aqui estão as novidades, bem como o DLC gratuito Arena – Multiplayer.it

FromSoftware lançou seu Arena DLC gratuito hoje anel Eldenjuntamente com Atualização 1.08.0 O que introduz uma série de mudanças de balanceamento e corrige alguns bugs mais ou menos conhecidos no PC e nos consoles.

Obviamente, o escopo principal da atualização é o DLC Arena (ou Coliseu em inglês) e os modos PvP United Combat e Combat Oredal, dos quais você encontrará todos os detalhes, imagens e o trailer oficial nesta notícia.

Além disso, aprendemos com Elden Ring Patch 1.08 que eles foram introduzidos Novos penteados para Senzaluce, que pode ser usado durante a criação ou modificando a aparência do seu personagem. Você pode assisti-los no vídeo abaixo.

Também encontramos uma série de O equilíbrio muda Exclusivamente para PvP (ou seja, não tem efeito em single player ou PvE). Por exemplo, o dano causado por contra-ataques de armas com dano perfurante, proficiência do ranger ao atacar com um escudo e dano de postura para várias classes de armas foram reduzidos.

Vários bugs também foram corrigidos e ajustes de equilíbrio também foram feitos para PvE e singleplayer, com buffs ou reduções de giro em relação a hitboxes, danos a poses, velocidade de ataques e recuperação de resistência de várias armas. Para todos os detalhes, indicamos as notas oficiais do Patch 1.08a este é o endereçoAtualmente disponível apenas em inglês. Observe que a instalação da atualização é necessária para aproveitar os recursos online do Elden Ring.