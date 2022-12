A FTC está processando a Microsoft para bani-lo, é oficial – Multiplayer.it

Trovejou muito até chover: oextensão FTC (A Federal Trade Commission), a autoridade antitruste nos Estados Unidos, decidiu Traga ao tribunal microsoft paraAquisição da Activision Blizzardtentando impedi-lo. Assim, prevaleceu a linha dura, de que se falava nos últimos dias, com a casa de Redmond a ter de ultrapassar um grande obstáculo para chegar a um desfecho favorável ao negócio.

Os motivos da agência são muito diretos e apontam para o fato de que, com a aquisição, a Microsoft ganhará algum controle As franquias de videogame mais poderosas Em termos absolutos, em detrimento da concorrência no mercado das consolas e no mercado dos serviços de subscrição, negando ou limitando o acesso de concorrentes a determinados conteúdos.

Daí o desejo de bloquear o negócio de US$ 69 bilhões, o maior de todos os tempos para a Microsoft e para o mercado de videogames como um todo, que lhe permitiria “suprimir concorrentes” para consoles Xbox, o serviço de assinatura “em rápido crescimento” e jogos em nuvem.

Tomei a FTC como exemplo do que a Microsoft fez comAquisição da Zenimax E como usou seus jogos, principalmente os da Bethesda, para tornar o Xbox exclusivo, minar a concorrência e agiu de forma contrária ao que disse perante as autoridades antitruste europeias.

Holly Vidova, diretora do Escritório de Concorrência da Federal Trade Commission, disse: “A Microsoft já mostrou que pode e vai tirar o conteúdo de seus concorrentes. Hoje queremos impedir que a Microsoft assuma o controle de um estúdio independente líder e o use para minar a concorrência em mercados dinâmicos e crescentes de videogames.”

Em seguida, a FTC apontou que a Microsoft já tinha dois consoles no mercado, o Xbox Series X e S, além de um serviço de assinatura de sucesso, o Game Pass. A própria Activision é uma das melhores desenvolvedoras do mundo capaz de criar jogos de sucesso de qualidade para múltiplas plataformas, com grandes franquias como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo e Overwatch.

A FTC teme que, se o acordo for concluído, a maré possa mudar, já que a Microsoft manipula o mercado precificando os produtos da Activision, diminuindo a qualidade de seus jogos em plataformas e serviços concorrentes, alterando os termos e o tempo de acesso ao seu conteúdo e tornando alguns exclusivos .

A votação do comitê terminou com três membros a favor do caucus e um contra (um voto de Kristin S. Wilson). A ata da reunião em que foi tomada a sensacional decisão será publicada em breve.