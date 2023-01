Personagens amados pelos fãs do Sudeste Asiático causam críticas dos ocidentais – Multiplayer.it

No último fim de semana, a Atlus e a Sega revelaram os resultados do A voto em personagens para Persona 5 real Disponível para fãs do Sudeste Asiático. Os resultados, que você pode conferir na íntegra abaixo, mostram o protagonista em primeiro lugar, Makoto Niijima em segundo lugar e Ryuji em penúltimo lugar, logo acima de Haru.

Para espanto de muitos, foi posição de Ryujia quem os ocidentais consideram um personagem excelente.

Nos comentários abaixo da postagem do subreddit de Persona, eu fã de Ryuji Reclamar sobre os resultados da pesquisa. Os fãs estão se perguntando como ele terminou em penúltimo lugar na nova votação e o que os jogadores do Sudeste Asiático terão contra Ryuji em particular.

Um dos comentários deve Dublado por Max Mittelmann Na dublagem em inglês do jogo Persona 5 Royal conquistou muitos fãs ocidentais, então a opinião dos jogadores que usam outra dublagem é diferente. Outro comentarista escreveu que Ryuji é um pouco vulgar e que isso é um grande impedimento nas regiões asiáticas e não inspira simpatia.

Alguns se perguntam como ele fez isso Haru Para ficar em último lugar na enquete, mas não achamos que seja uma grande surpresa, honestamente, porque Haru sempre foi um dos personagens menos populares em Persona 5 em geral, devido a menos tempo de tela no lançamento original de 2017 em comparação com outros personagens como Anne e Futaba.

Mas ninguém está particularmente surpreso com isso Makoto Ele terminou em segundo. O aluno durão é o favorito dos fãs desde 2017, e Makoto pode facilmente ser considerado um dos melhores personagens da franquia Persona em geral.

Qual é o seu personagem favorito Quem é Persona 5 Royal?