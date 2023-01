Mais de 1.600 jogos e DLC com desconto em janeiro de 2023 – Multiplayer.it

De hoje até 19 de janeiro de 2023, está disponível na PlayStation Store Novos descontos no PS4 e PS5 Que é adicionado às ofertas de janeiro anteriores. As ofertas agora incluem mais de 1.600 jogos promocionais e conteúdo para download. Atualmente não há página de ofertas no PS Blog, mas os descontos já estão ativos na Sony Digital Store.

As ofertas abrangem um grande número de jogos e conteúdos adicionais para PlayStation 4 e PS5. Por exemplo, podemos sugerir jogos como Meia-Noite da Marvel A versão Digital + que tem um preço de 53,29€ com um desconto de 33%.

Eles também estão em oferta Exclusivo PlayStation, como as diferentes versões do Ghost of Tsushima, como PS4, PS5 e atualização para a versão Director’s Cut: o desconto é de até 58%. Podes então encontrar God of War (2018) por 9,99€, para quem ainda não começou a nova história de Kratos e não é assinante do PS Plus (jogo incluído). Você também pode encontrar Bloodborne pelo mesmo preço.

Citar grandes nomesVocê pode encontrar Borderlands 3 e DLC à venda, mas também Dying Light 2 Stay Human, Tekken 7 DLC, GTA 5 e Devil May Cry 5.

Transferir para independenteVocê pode encontrar Cuphead The Delicious Last Course com desconto (6,79 euros), mas também o jogo base incluindo DLC ​​(19,70 euros). Among Us também está em oferta, precisamente a 2,99 euros, seguindo-se Risk of Rain 2 a pouco mais de 6 euros. Você pode encontrar Little Nightmares II por € 9,89 e por € 19,99 você pode comprar Return to Monkey Island. Também recomendamos conferir The Stanley parable Ultra Deluxe por € 14,73, que se torna € 12,09 se você for assinante do PS Plus. Continuamos com Spelunky 2 por 7,99€ e Darkest Dungeon por 2,19€, praticamente grátis.

No entanto, como mencionado, a lista é bastante longa, por isso vale a pena Acesse a PS Store E procure os jogos que deseja comprar ou dê uma olhada em sua Lista de Desejos.