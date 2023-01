PS5, os especuladores japoneses agora estão vendendo a preços mais baixos que os oficiais – Multiplayer.it

aparentemente eu sou anúncios japoneses Eles começaram a vender PS5 para mim Os preços são inferiores aos preços oficiaisO jornalista da Bloomberg Takashi Mochizuki relata sobre isso, reiterando que os problemas de distribuição do console da Sony agora parecem coisa do passado e que comprar um este ano será muito mais fácil.

É fácil entender as razões por trás desse fenômeno: com as prateleiras das lojas japonesas devidamente abastecidas com produtos novos Playstation 5os especuladores encontram-se numa situação em que têm de vender as unidades que possuem para recuperar rapidamente os custos incorridos com a sua compra, uma vez que não será possível ganhar dinheiro.

De fato, desde novembro passado se fala em uma perda de interesse no PS5 por parte dos analistas, visto que, apesar do lento É normal E agora o reabastecimento do console Sony é muito frequente. Em suma, obter um com um custo adicional significativo não faz mais sentido.

“Finalmente, o preço médio do PS5 nos especuladores está abaixo do preço oficial no Japão”, escreveu Mochizuki em um post no Twitter. “Como já escrevi, será muito mais fácil encontrar e comprar o PlayStation 5 nas lojas este ano.”

Na foto anexa do jornalista japonês, podem ser vistos diferentes modelos da PS5, com preços que variam entre os 59.000 e os 50.000 ienes: estes números equivalem a 423 e 359 euros, respetivamente.