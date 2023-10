Xbox Game Pass, novos jogos que chegam em novembro podem ter sido revelados via vazamento

o habitual Bill com vazamento Bill Conagora uma instituição online, pode ter revelado as novas instituições Próximos jogos em novembro de 2023 sobre Passe de Jogo Xbox Com algumas surpresas interessantes, cujo anúncio oficial está previsto para chegar nas próximas horas da Microsoft.

A maioria desses itens já são conhecidos como anunciados anteriormente e com previsão de chegada As duas primeiras semanas do mêsmas entre essas surpresas há também duas surpresas pouco conhecidas que farão parte da programação do Xbox Game Pass para esta primeira parte do novo mês.