Pagaria 35.000€ por um velho Fiat 126? Olha esse carro que parece uma Ferrari e depois conversaremos sobre ele

Você já viu um carrinho tão potente com um motor assustador? Este carro é absolutamente assustador, dirija-o para acreditar.

Se você é um verdadeiro entusiasta de carros, provavelmente Você já está familiarizado Com o termo “sleepers”, uma palavra inglesa que define carros aparentemente inofensivos que podem então colocar o supercarro numa situação má, tanto dentro como fora da pista: estes carros passaram de facto por afinações devastadoras que dão vida aos seus motores!

É difícil imaginar um carro mais prejudicial do que Fiat 126 pequenoSejamos claros, um quatro lugares que remonta à década de 1970 e também foi produzido na Polónia durante um bom período de tempo e que não nasceu propriamente para corridas, mesmo que a maravilhosa versão Abarth nos agradasse. O carro não é um foguete, com certeza.

Aliás, o pequeno carro da marca italiana está equipado com um motor de dois cilindros com potência de apenas 23 cavalos, o que é suficiente para atingir a velocidade máxima de 110 quilômetros por hora. melhorar Por um curto período deste período Mas é definitivamente um pouco fraco quando se trata de correr na pista. É uma pena que o dono deste carro não soubesse disso Faça disso uma ameaça Para qualquer supercarro.

Motor WRC

O que acontecerá se você instalar um motor Muito maior do que o esperado No compartimento traseiro do motor do carro italiano, presumindo que realmente tivesse algo a ver com isso? Aparentemente nada é tranquilo, basta ver o que saiu desse incrível tuning cujo protagonista é o Fiat 126P, versão do carro italiano de produção polonesa.

Construído a partir da melodiap JDM Siruis É literalmente assustador e vem com um arquivo O famoso motor japonês, o motor de quatro cilindros e 250 cavalos de potência também usado no popular Impreza torna o carro definitivamente mais eficiente. Entre outras coisas, a homenagem às corridas da Subaru é muito bacana – sabe aquelas rodas douradas? – O logótipo Abarth é imposto no capô.

Ainda não sabemos muito sobre o desempenho do carro já que os mecânicos estão lá Ainda funciona Para melhorar a aderência, travagem e aceleração do automóvel, mas sabemos o quanto pretendem vendê-lo a um sortudo entusiasta que se encarregará dele pelo preço de 34 mil euros! Está disponível na Polónia, caso queira aproveitar.