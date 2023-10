O avistamento da aurora boreal será cada vez mais frequente: o motivo deixa os cientistas sem palavras

A aurora boreal é uma das exibições mais evocativas que a natureza tem para nos oferecer. Bom, acostume-se com a ideia de poder vê-lo todos os dias

É um dos fenômenos climáticos mais surpreendentes e impressionantes. Na verdade, todos os anos milhares de pessoas viajam para lugares e países onde ver a aurora boreal pode ser ainda mais evocativo. Hoje, para os amantes desta beleza natural, uma boa notícia. As luzes do norte serão cada vez mais frequentes e, portanto, cada vez mais visíveis. Cientistas nos dizem por que A explicação deixa todos sem palavras.

As luzes do norte são uma Fenômeno óptico da atmosfera terrestre, caracterizado visualmente por faixas brilhantes que assumem uma ampla gama de formas e cores.Ele muda rapidamente no tempo e no espaço. A curiosidade dos cientistas surge do facto de se prever um aumento significativo na visualização da aurora boreal no próximo ano. Conforme mencionado, os cientistas imediatamente começaram a procurar explicações para o motivo pelo qual isso aconteceu e descobriram algo interessante.

Durante o máximo solar (o período de atividade solar máxima durante o ciclo solar), o Sol produzirá exibições aurorais muito maiores que a média. As manchas solares – que emitem as erupções solares que causam a aurora – terão uma probabilidade duas vezes maior durante o máximo solar. verdadeiramente, Algumas pessoas acreditam que as luzes do norte podem ser vistas todos os dias, Considerando que, até cinco anos atrás, às vezes era preciso esperar várias semanas antes de poder admirar esse fenômeno revelador.

É por isso que veremos a aurora boreal com mais frequência

Talvez seja esta raridade que também contribui para tornar a aurora boreal um fenómeno tão especial. No entanto, talvez agora possamos ver isso com mais frequência. O máximo solar ocorre quando a atividade solar atinge seu pico, que ocorre aproximadamente a cada 11 anos. Esperava-se que o próximo ponto alto ocorresse em julho de 2025. No entanto, O máximo solar atingirá mais cedo do que o esperado, em meados de 2024. Então, para os entusiastas, a contagem regressiva já pode ter começado.

Assim, nos próximos meses, as manchas solares – que emitem as erupções solares que causam as luzes do norte – tornar-se-ão duas vezes mais prováveis ​​durante o máximo solar, que dura de três a cinco anos. Então, espere se impressionar com aqueles tons de vermelho, rosa e roxo que geralmente são mais raros que as ondas verdes.

As manchas solares, que são áreas pretas na superfície do Sol, são áreas particularmente ativas que podem “expulsar” o vento solar em direção à Terra. Quando esses fluxos de partículas altamente carregadas colidem com o campo magnético da Terra, eles fazem com que a atmosfera superior brilhe.. Assim, o espetáculo épico da aurora boreal.