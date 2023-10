Omoda 5: na Itália no início de 2024

Duas marcas para a Europa – Em 2022, o grupo chinês Shery Vendeu mais de 1.200.000 carros em todo o mundo, incluindo 451.000 carros no exterior; Isto nem sequer é conhecido em Itália: muitos modelos da RD italiana saíram das suas fábricas. No entanto, ele agora decidiu “pousar” sozinho Europa. Para isso, criei duas marcas específicas para o nosso continente: Omoda (mais jovem) e Jacó (Quase luxuoso).

De 14 a 80 comerciantes – O objetivo é ser Presente em 30 países europeusGraças a nove filiais nacionais. Os primeiros serão o italiano (radicado em Milão) e o espanhol: no nosso país começaremos com 14 Revendedores – Agentescom o objetivo de chegar a 80 até o final de 2024. O primeiro modelo a chegar à Itália é Umoda 5: trânsito pessoal Seu comprimento é 440 cm. Já passou pelos testes de colisão Euro NCAP, onde recebeu 5 estrelas, com ótimas avaliações em elementos individuais.

> Na foto acima está o Omoda 5.

Gasolina, depois eletricidade – o Umoda 5 Inicialmente será oferecido apenas com Motores turbo a gasolina: com 1.5 com 156 cvcombinado com uma caixa de câmbio CVT, ou um 1.6 com 197 cv “Casado” com uma dupla embreagem de 7 marchas. Para este último, a empresa fala em aceleração de 0 a 100 em 8 segundos e consumo médio de 14 km/l. Curiosamente, a empresa descartou versões GLP, enquanto o modelo híbrido pode chegar mais tarde e uma variante elétrica foi confirmada. Os preços ainda não foram mencionados, mas estimamos que possam ser inferiores a 30 mil euros.

> Na foto acima está o Jaecoo 7.

Cinco em dois anos – A segunda Sherry que veio até nós lá Jacó 7: Um SUV imponente com alças retráteis Seu comprimento é de 450 cm. Para ela, também se fala em A Motor 1.6 turbo a gasolina Com uma potência que se aproxima dos 200 cv, foi confirmada a chegada de uma variante adicional. No total, entre Omoda e Jaecoo, são 5 modelos que chegarão à Itália dentro de dois anos: maiores e menores que os já anunciados e muitos deles também equipados com motores elétricos.