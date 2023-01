Stalker 2 e Forza Motorsport entre os exclusivos a serem lançados até junho de 2023 indicados pela TGA – Multiplayer.it

A conta oficial do TGA (The Game Awards) no Twitter postou uma lista Exclusivos do Xbox Produzir Até junho de 2023um ano após o show de junho, incluindo STALKER 2 e Forza Motorsport, bem como Starfield e Redfall.

campo estelar

Redfall

Lendas do Minecraft

Vá para o motorspot

ARK2

perseguidor 2

pederneira

foi substituído

Outro caso de Benedict Fox

animais de festa

Claro que esta é uma lista não oficial, mas não deixa de ser interessante por vários motivos. A primeira é a presença do Starfield, cuja chegada no primeiro semestre foi confirmada nas últimas horas. Assim, mencionando títulos cuja data de lançamento oficial ainda não é conhecida, como o mencionado Stalker 2, que só sabemos que chegará em 2023, Forza Motorsport, também esperado para o ano atual, mas também Ark 2, que de fato pouco ou nada se sabe algo ainda.

É preciso dizer que, se apenas metade desses exclusivos do Xbox forem lançados nos próximos seis meses, ainda seria um ótimo show para quem joga no ecossistema da Microsoft, considerando também que todos estarão disponíveis imediatamente em fliperama.

É importante destacar também que se todos esses lançamentos estiverem concentrados nos próximos seis meses, isso também significa que mais poderão ser anunciados no final do ano. Resumindo, 2023 será um ano realmente ótimo para o Xbox.