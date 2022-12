O infográfico mostra quais jogos já foram anunciados para 2023 e são muitos – Multiplayer.it

O sempre muito ativo Klobrille disponibilizou um interessante infográfico que mostra um pouco do previamente anunciado por Xbox Series X e S. chegada 2023, entre exclusivos e terceiros. De fato, já há muita coisa acontecendo e eles antecipam um bom ano para os proprietários de consoles da Microsoft, certamente mais ricos nos grandes títulos do que 2022.

Naturalmente, na frente temos os títulos do Xbox Game Studios que já foram confirmados (ou quase). Começamos com Starfield da Bethesda Softworks e Redfall da Arkane Studios, depois passamos para o Forza Motorsport da Turn10. É uma grande trilogia de A-listers, à qual devem ser adicionados Minecraft Legends, Age of Empires II e IV, Ghostwire: Tokyo, que encerrará o exclusivo do console PlayStation, e ARA History Untold. Muito pouco se sabe sobre este último.

De resto temos alguns Console exclusivo Interessante com certeza, como The Last Case of Benedict Fox, Ark II, STALKER 2: Heart of Chornobyl, e muitos outros jogos de terceiros, incluindo alguns nomes já conhecidos como Valheim e Persona 4: Golden.

Resumindo, fica bem claro nesta lista que em 2023 não faltarão jogos no Xbox e Game Pass (muitos títulos já foram confirmados para o serviço).