Se todos o seguissem!

Sete bilhões de mensagens de voz são enviadas pelo WhatsApp todos os dias. No entanto, nem todos seguem as regras de etiqueta definidas pelo aplicativo.

Uma prova real de que o WhatsApp disponibilizou aos usuários o envio de mensagens de áudio… conveniente.

oAplicativo de mensagens Mais usado na Itália Cada atualização oferece novos recursos. É por isso que se tornou indispensável para a comunicação diária. Só envio não é permitido mensagens, fotos e vídeos mas também para iniciar deuses pesquisaspara espionar um parceiro, escreva em letras coloridas ou em um idioma desconhecido. Não esqueçamos, então, as videochamadas e a audição de vocais em velocidade dupla e respostas rápidas. Resumidamente, Variedade de recursos – Algumas úteis, outras divertidas – o que simplifica e Eles ativam conversas.

Hoje queremos fazer uma nota com referência para expressar mensagens. Você pressiona o ícone do microfone e começa a falar – geralmente fora de hora, às vezes de maneira arrastada, às vezes com Longas e enfadonhas digressões. Por mais chato ou incômodo que pareça se durar cinco minutos, vale a pena Muito útil se usado conscientemente. O WhatsApp criou um arquivo guia de etiqueta Sobre o uso de mensagens de voz especificamente para Elimine todos os aspectos negativos do trabalho.

WhatsApp e a etiqueta das mensagens de voz

O WhatsApp decidiu ajudar os usuários que se irritam com mensagens de voz elaborando um guia, Uma espécie de regra de etiqueta (Criado com a ajuda do especialista em etiqueta Joe Bryant) a seguir para evitar perturbar o ouvinte. Colocamo-nos do lado do interlocutor, porém nós mesmos primeiro Devemos nos acostumar a seguir as instruções do aplicativo Meta.

A primeira regra éNão grave um podcastA duração perfeita que uma mensagem de voz nunca deve exceder 1 minuto / 2 minutos majoritariamente. Portanto, antes de começar a usar o metrônomo, é bom pensar no que você deseja conectar para poder fazê-lo no menor tempo possível. E se você estiver necessariamente ouvindo uma vogal longa, seria bom usá-la Velocidade 1,5x ou 2x Para reduzir o tempo de escuta. Vai ser engraçado no começo, mas você vai se acostumar depois.

Regras a observar

A segunda regra é “rompimento”. Se houver vários assuntos que precisam ser relatados, é uma boa ideia dividi-los de forma que o ouvinte possa ouvi-los separadamente em momentos diferentes. A terceira diretiva é “Respeite os outros.” Lembre-se de que as pessoas ao seu redor não desejam ouvir o que estão dizendo ou sentindo. Assim, o som fica baixo ao falar e baixo volume (é melhor usar fones de ouvido) ao ouvir.

Vamos continuar com a regra de etiqueta Divida as perguntas. Se você enviar uma vogal com um número improvável de perguntas, o destinatário responderá metade delas e esquecerá o resto. Então, a etiqueta diz para responder da mesma maneira. A quinta regra é realmente “Retorne o favor”. Desta forma, você terá a ilusão de uma conversa de voz real.

Chegamos à última menção dada pelo WhatsApp em relação às mensagens de voz. “Esteja na hora“As boas maneiras exigem não esperar pelo interlocutor.Se você estiver ocupado, responder com uma vogal ou ditado de texto levará alguns segundos, e também será possível comunicar a resposta em um momento posterior.