A primeira revisão o esmaga por preço e desempenho – Multiplayer.it

A Unboxed Devices lançou o primeira revisão da nova GPU GeForce RTX 3060 8GBexpressando um opinião muito negativaespecialmente no que diz respeito ao modelo mais antigo com 12 GB de VRAM.

Segundo a análise, será GeForce RTX 3060 8GB até 35% mais lento do que o outro modelo, mesmo que custem o mesmo valor. Portanto, temos desempenho inferior e nenhuma economia. Você provavelmente está começando a entender por que a Nvidia está lançando essa GPU às escondidas, ou seja, sem exageros de marketing.

Testes realizados mostraram que o modelo de 8GB paga muito mais do que o modelo de 12GB em 1080p, e sai perdendo em todos os jogos. Veja Dying Light 2, por exemplo, que roda em 1080p com alto detalhe e média de 51 fps no modelo de 8 GB e 69 fps no modelo de 12 GB. Só para dizer, com as mesmas configurações, o Intel Arc A770 atinge 85 FPS. Halo Infinite, por outro lado, está em 1080p com detalhes ultra-altos que são 21% menores no remake do que no 3060. Apesar disso, a economia é nula. Por exemplo, a solução de GPU da Newegg custa US$ 359, o mesmo que o modelo de 12 GB.

Vale a pena notar que o arquivo lacuna de desempenho Isso se deve não apenas à reduzida RAM de vídeo de 4 GB, mas também a outras opções de produção. Ambos usam um GA104 com 3.584 shaders e têm clock oficial de 1.777MHz, mas a memória do novo modelo roda em um barramento de 128 bits, com o modelo de 12GB usando um barramento de 192 bits. Assim, a largura de banda total no novo modelo cai para 224 GB/s contra 360 GB/s no modelo antigo. Por fim, o modelo de 12 GB possui 50% a mais de cache L2.

Também deve ser enfatizado como a Nvidia continua arquivando abordagem desconcertantelançando uma nova aba inferior a uma aba antiga com o mesmo nome e com o mesmo preço.