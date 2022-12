“Whatsapp, quem tira screenshots está com problemas” | O que há para saber a verdade

A verdade sobre a terceira tag para conversar – Facebook

Há rumores de que o WhatsApp está prestes a introduzir uma terceira função de hash. E se for esse o caso? Aqui está a verdadeira notícia que alerta os usuários.

Aplicativo de mensagensOs mais populares da Itália e do mundo se preparam para apresentar uma novidade: O terceiro carrapato azul. A indiscrição deixou milhões de usuários em pânico, que se perguntaram o que isso poderia significar.

Agora ninguém pode fazer sem dre aí E a ideia de enfrentar uma mudança radical colocaria qualquer um em apuros. Desde quando Mark Zuckerberg Ele comprou a propriedade da rede social “verde” e iniciou inúmeras mudanças. No entanto, nem todos eles foram recebidos favoravelmente pelos usuários. Com o objetivo cada vez maior de melhorar a privacidade, o whatsapp Trabalhei muito no tema dos carrapatos. Agora, uma indiscrição de terceiros deixaria milhões de usuários de aplicativos na balança.

O terceiro cheque azul: para que serve

As tags de mensagem impressas no chat têm um significado exato. Marcador Significa que a mensagem foi enviada ao destinatário. Dois carrapatos Que a mesma coisa também chegou. Quando ambos os sinais ficam azuis, significa que foram lidos. O que se fala agora é a suposta entrada de Terceiro carrapato. De acordo com alguns rumores, terá uma função de sinal Uma captura de tela da conversa feita pelo interlocutor. É este realmente o caso? muitos perguntam.

A verdade sobre a tag de captura de tela

sobre uma possibilidade Terceiro carrapato Que se refere a uma captura de tela da conversa do bate-papo, talvez uma ideia emprestada do Instagram, as coisas são diferentes. Se por um lado isso é boato, por outro lado não há nada de concreto. Na verdade, a notícia seria falsa, ainda que esteja circulando há meses. A este respeito, há também uma rejeição oficial da empresa.



Alguém também se pergunta o quão útil essa função realmente é. A ansiedade que isso criaria e a oposição a tal medida não escapam a isso. Para perseguir essa ideia, a empresa também teria que desembolsar muito dinheiro, com potencial para lucrar com uma baixa avaliação do usuário. lá Terceiro carrapato que alerta o remetente de que isso foi feito capturas de tela Pelo chat, é uma farsa completa.