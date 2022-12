As contas de telefone também estão subindo: aqui estão as mudanças

A inflação está aparecendo em toda a linha: além do aumento dos preços da energia e dos preços dos carrinhos de compras, há aumentos inevitáveis ​​na inflação contas de telefone (pls) Uma das principais operadoras usadas pelos italianos. Da Tim à WindTre, ainda que ligeiramente, as tarifas registraram aumentos cujos votos passaremos a analisar.

Tim aumenta

Já no dia primeiro de setembro, de fato, o grupo hora Ele começou a fazer alguns retoques: como escrever ProfetaPara além do aumento dos preços dos novos contratos, o aumento reside também nas faturas simples enviadas em papel. De facto, dos anteriores 3€ passou para 3,90 enquanto as ofertas efetivas por telefone têm sofrido aumentos generalizados de mais 2€ por mês. No entanto, deve-se dizer que os aumentos estão inteiramente dentro do previsto na lei e que, caso você não concorde, poderá optar por rescindir e alterar a empresa. O artigo 70.º das Comunicações Eletrónicas estabelece que o operador pode modificar o contrato unilateralmente, ou seja, sem o consentimento do utilizador: só na falta de pré-aviso não será paga a diferença.

aumento de faturamento

A inflação, como mencionado, está forçando o aumento de todo o custo de vida: a Tim já ajustou novas ofertas para redes móveis e fixas. “exemplo” também é seguido por outros operadores como la WindTre Que já implementou a indexação de preços para todos os novos clientes nas ofertas de voz há cerca de 10 dias, atualizando contratos e alterando algumas cláusulas mesmo com clientes fixos na rede móvel. Para dar alguns exemplos, num telefone fixo passa para 5,99€ por mês em vez de 2€ consoante o tipo de plano telefónico. Os aumentos não ficam na cara de ninguém, são os mesmos para as pessoas singulares e para os números de IVA, mas, como refere o jornal, não há definição de nomes tarifários ainda que os utilizadores interessados ​​já tenham sido prontamente notificados.

Quem não quiser ficar sujeito a estas alterações poderá rescindir o contrato até ao próximo dia 31 de dezembro mediante comunicação especificando a “alteração das condições contratuais” e cópia do documento de identificação em anexo: pode ser feito por Pec, correio registado ou com o “assistente digital disponibilizado pela companhia telefónica” Para além de ligar para o número útil (159) mas também ir à loja, até a WindTre, tal como a Tim, fixou aumentos nas facturas em papel: a partir de um euro você vai até três euros. O que posso dizer, é melhor recebê-los em formato eletrônico ligando para o seu E, depois de inserir seu nome de usuário e senha, clique no item sobre e-conta… Porém, por enquanto, parecem estar protegidos dos aumentos de facturação da Vodafone e da Iliad.