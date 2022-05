A receita foi de US$ 14 bilhões com mais de 100 milhões de contas no ano passado – Nerd4.life

Kenichiro Yoshida, Chairman, Presidente e CEO da Sony, durante o recente briefing para discutir as futuras estratégias de negócios da empresa revelou alguns dados interessantes relacionados ao PlayStation NetworkÉ a infraestrutura no coração dos serviços digitais PS5 e PS4. Especificamente, a PSN criou vendas para 14 bilhões de dólares No último exercício fiscal até 100 milhões de usuários mensais Energético.

Yoshida diz que a PlayStation Network é o maior serviço direto ao consumidor (DTC) da empresa e desempenha um papel importante no negócio de jogos da Sony. Um slide apresentado para a ocasião também ilustra o crescimento contínuo que a PSN vem registrando ao longo dos anos, já que em 2017 o serviço gerou “apenas” US$ 6,24 bilhões em receita.



PlayStation Network

Como parte das estratégias futuras, no relatório publicado pela Sony, descobrimos que a empresa pretende aprimorar ainda mais a PlayStation Netwrok lançando níveis adicionais e premium do PlayStation Plus e firmando acordos para integrar mais conteúdo. Por exemplo, um slide mostra os serviços de vídeo atuais disponíveis no PS5 e PS4, como Prime Video, Netflix, Hulu e Apple TV. De um modo geral, a empresa pretende promover todos os serviços de DTC especialmente no setor do jogo.

Yoshida também explicou no mesmo briefing que a aquisição da Bungie visa tornar o PlayStation mais “multiplataforma”.